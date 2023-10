BE-ja kërkon bashkëpunim të pakushtëzuar nga Serbia për sulmin terrorist në Banjskë

Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Peter Stano, ka theksuar nevojën për bashkëpunim të plotë dhe të pakushtëzuar nga Serbia lidhur me sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit.

“Nuk është vetëm se presim bashkëpunim të plotë nga Serbia, por gjithashtu edhe bashkëpunim të pakushtëzuar. Nëse ka vullnet, mund të gjenden edhe mënyrat, por nuk mund të fshiheni prapa formaliteteve si ‘njohja’ ose ‘mosnjohja’”, ka deklaruar ai.

Zyrtari i BE-së ka thënë se ngjarja e 24 shtatorit është diçka shumë serioze dhe duhet të sqarohet plotësisht, pasi do të ketë pasoja të mëdha.

“Ka mënyra të shumta se si mund t’i ndani gjetjet tuaja, si mund të bashkëpunoni dhe kontribuoni në hetim të plotë, pasi ajo që ndodhi më 24 shtator, ishte diçka shumë serioze dhe që duhet të qartësohet plotësisht, pasi do të ketë pasoja”, ka thënë tutje ai në një konferencë për media.

Stano gjithashtu ka thënë se BE-ja nuk do të komentojë fazat individuale të hetimeve ose numrin e personave të ndaluar, por pret bashkëpunim të plotë dhe të pakushtëzuar për të zbardhur ngjarjen.

“Do të ketë pasoja, kështu që do të duhet të hetohet plotësisht dhe nuk do të komentojë fazat individuale të hetimeve, se sa persona janë ndaluar e sa jo. Pozicioni i BE-së, është i qartë tash e disa herë, ne presim bashkëpunim të plotë e të pakushtëzuar nga Serbia dhe kushdo tjetër, që të përfundojnë hetimet sa më shpejt, që të kemi një pasqyrë të qartë se çka ndodhi, pse ndodhi, kush po merrte pjesë, kush po e orkestronte. Dhe duke u bazuar në këtë, Bashkimi Evropian do të vendosë se cili do të jetë hapi i radhës ndaj Serbisë, Kosovës, dialogut dhe rajonit”, ka deklaruar Stano.

Më 24 shtator, një grup terrorist sulmoi njësinë patrulluese të Policisë së Kosovës në një rrugë në fshatin Banjskë, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku.

Më pas, grupi i terroristëve u strehua në manastirin në Banjskë, prej ku vazhdoi përleshjet me zyrtarët policorë.