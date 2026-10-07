Begaj uron Shiroka-Pulën: Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj presidente e Kosovës.
Në një postim në Facebook, Begaj u shpreh se në çdo sfidë, Kosova dhe Shqipëria do të jenë bashkë.
“Urime të përzemërta znj. Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës!
Në çdo sfidë dhe në çdo hap drejt së ardhmes evropiane, Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë.
Urime Presidente! Zoti e bekoftë Kosovën dhe shqiptarët kudo ku janë”, tha Begaj në urimin e tij.