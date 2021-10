Belgjika – Franca, formacionet e mundshme të gjysmëfinales së Ligës së Kombeve

Kombëtarja e Belgjikës dhe ajo e Francës do të ndeshen sot (e enjte) mes vete në ndeshjen gjysmëfinale të Ligës së Kombeve.

Dy kombëtaret e mëdha evropiane do të ndeshen sot në Allianz Stadium të Torinos me fillim nga ora 20:45.

Sikurse ekipi i Roberto Martinez, ashtu edhe ai i Didier Deschamps janë gati për të fituar ndeshjen dhe për të arritur finalen e madhe të Ligës së Kombeve.

Të dy trajnerët pritet të startojnë me formacionet më të mira të mundshme, pasi nuk kanë mungesa, përveç N’Golo Kantes te Franca.

Fituesi i kësaj ndeshje do të luajë në finale me Spanjë, e cila mposhti Italinë me rezultat 2-1 të mërkurën mbrëma.

Formacionet e mundshme

Belgjika: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Th.Hazard; E.Hazard, De Bruyne; Lukaku;

Franca: Lloris; Kounde, Varane, L.Hernandez; Pavard, Rabiot, Pogba, Th.Hernandez; Griezmann; Mbappe, Benzema;