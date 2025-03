Belgjika shqyrton mundësinë e dërgimit të të burgosurve në Kosovë

Shteti belg e konsideron Kosovën si opsion potencial për zgjerimin e kapaciteteve të burgjeve jashtë vendit.

Kjo nënkupton marrjen me qira apo ndërtimin e objekteve të burgjeve për të strehuar shtetas të huaj që vuajnë dënimin në Belgjikë.

Ministrja belge e Drejtësisë, Annelies Verlinden, ka konfirmuar se diskutimet janë duke vazhduar dhe se Kosova mund të jetë një nga opsionet, megjithëse po shqyrtohen edhe vende të tjera.

“Siç e dini, Danimarka ka një marrëveshje me Kosovën për një kapacitet burgu prej 300 vendesh. Ky kapacitet do të vihet në përdorim vetëm në vitin 2027, megjithëse ata kanë punuar për të në Danimarkë për një kohë të gjatë. Kjo ndodh kryesisht për shkak të përshtatjes së qelive sipas standardeve evropiane, një proces që ka një kosto të konsiderueshme. Me sa dimë, projekti është buxhetuar në 202 milionë euro për një periudhë dhjetëvjeçare”, ka thënë Verlinden për RTK-në.

Belgjika po përballet me mbipopullim në burgje. Marrëveshja e re e koalicionit qeveritar përfshin trajtimin e kësaj çështjeje dhe sigurimin që dënimet të zbatohen në mënyrë efektive.

Propozimi i Kosovës përputhet me përpjekjet më të gjera për të adresuar krimin e organizuar dhe mbipopullimin e burgjeve në Belgjikë. Aktualisht, burgjet belge strehojnë rreth 13,000 të burgosur, pavarësisht se kapaciteti zyrtar është mbi 11,000 të burgosur.