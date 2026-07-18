Berberina, suplementi viral në rrjete sociale/ Shkenca zbulon sa reale janë përfitimet për dobësim dhe shëndet

Berberina është kthyer në një nga suplementet më të përfolura në TikTok dhe Instagram, ku shumë përdorues e reklamojnë si një “alternativë natyrale” për humbjen e peshës, uljen e kolesterolit dhe kontrollin e sheqerit në gjak.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se provat shkencore deri tani janë më të kufizuara dhe nuk e mbështesin plotësisht imazhin e krijuar në rrjetet sociale.
Berberina është një përbërës natyral që gjendet në disa bimë, si berberisi (barberry), goldenseal dhe Oregon grape. Përbërësi është përdorur prej kohësh në mjekësinë tradicionale kineze dhe të Lindjes së Mesme, ndërsa sot po studiohet për ndikimin e mundshëm në metabolizëm dhe shëndet.
Sa i përket humbjes së peshës, disa studime të hershme sugjerojnë se berberina mund të ndikojë në proceset që lidhen me përdorimin e energjisë nga trupi. Megjithatë, rezultatet nuk janë përfundimtare dhe nuk ka prova të mjaftueshme që ajo shkakton dobësim të madh apo afatgjatë.
Studimet kanë treguar gjithashtu se berberina mund të ketë një ndikim pozitiv në mënyrën se si trupi përdor insulinën dhe në kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak, por nevojiten kërkime të tjera për të kuptuar efektet e saj në përdorim afatgjatë.
Disa analiza kanë sugjeruar se suplementi mund të ndihmojë në uljen e disa vlerave të kolesterolit, ndërsa kërkimet për ndikimin e saj në shëndetin e zemrës dhe mëlçisë janë ende në faza të hershme.
Pavarësisht popullaritetit të saj, berberina nuk duhet të konsiderohet si zëvendësim për ilaçet apo një dietë të shëndetshme dhe aktivitetin fizik.
Suplementi mund të shkaktojë efekte anësore si diarre, kapsllëk dhe shqetësime në stomak. Gjithashtu mund të ndërveprojë me disa medikamente, veçanërisht ato për diabetin, tensionin dhe problemet e zemrës.
Ekspertët këshillojnë që personat që marrin trajtime mjekësore, gratë shtatzëna, ato që ushqejnë me gji dhe fëmijët të mos përdorin berberinë pa këshillën e mjekut.