Si të parandaloni helmimin ushqimor gjatë ditëve të nxehta

Temperaturat e larta të verës krijojnë kushte ideale për shumimin e baktereve në ushqime, duke rritur rrezikun e helmimit ushqimor. Për këtë arsye, është e rëndësishme të tregoni kujdes të shtuar gjatë përgatitjes, ruajtjes dhe konsumimit të ushqimeve.
Ekspertët këshillojnë që ushqimet që prishen shpejt, si mishi, peshku, qumështi dhe produktet e bulmetit, të mbahen gjithmonë në frigorifer dhe të mos lihen për më shumë se dy orë në temperaturë ambienti. Po ashtu, frutat dhe perimet duhet të lahen mirë para konsumimit, ndërsa duart duhet të pastrohen me sapun para çdo vakti.
Gjatë verës rekomandohet të shmangni konsumimin e ushqimeve që kanë qëndruar gjatë në diell ose janë përgatitur në kushte jo të përshtatshme higjienike. Gjithashtu, pini ujë të sigurt dhe mbani trupin të hidratuar gjatë gjithë ditës.
Nëse pas konsumimit të ushqimit shfaqen simptoma si të vjella, diarre, dhimbje barku, temperaturë ose marramendje, është e rëndësishme të konsumoni shumë lëngje dhe të kërkoni ndihmë mjekësore, veçanërisht nëse simptomat janë të forta ose zgjasin më shumë se 24–48 orë.