Irani pezullon memorandumin e mirëkuptimit pasi “SHBA-ja shkeli zotimet e saj”

Zv/ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Kazem Gharibabadi, ka deklaruar se Teherani ka pezulluar zbatimin e zotimeve të tij në kuadër të memorandumit të fundit të mirëkuptimit, pasi “SHBA-ja shkeli zotimet e saj”, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja ka shkelur dhe pezulluar të gjitha zotimet e saj në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit”, tha Gharibabadi në një deklaratë të publikuar nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Fars.
“Edhe ne kemi pezulluar zotimet tona, nuk po i zbatojmë ato dhe jemi të angazhuar me mbrojtjen e vendit”, shtoi ai.
Tensionet janë rritur në Lindjen e Mesme, ku SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të shkëmbejnë sulme.
Përshkallëzimi ushtarak vjen pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, i nënshkruar në muajin qershor, me synimin për t’i dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.