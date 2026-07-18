Një trofe me vlerë një pasuri: çmim rekord që do marrë fituesi i Botërorit

Milionat që do shkojnë dhe për ata që nuk shijuan shumë fitore
Kushdo që ngre trofeun në stadiumin MetLife më 19 korrik do të largohet jo vetëm me çmimin më të madh në futboll, por edhe me pagesën më të madhe të vetme në historinë e Kupës së Botës.
Fondi i çmimeve të FIFA-s për Kupën e Botës 2026 është ndryshe nga çdo gjë që turneu ka ofruar më parë, falë zgjerimit të tij në 48 ekipe, një numri më të madh ndeshjesh dhe rritjes së të ardhurave nga televizioni dhe sponsorizimi.
Sa merr fituesi i Kupës së Botës?
Kampioni i botës do të marrë 50 milionë dollarë vetëm bazuar në rezultatet e turneut. Kur shtohen fondet që merr secila skuadër kombëtare për vendosjen dhe përgatitjen, fitimet totale të fituesit tejkalojnë 60 milionë dollarë, përpara bonuseve shtesë që shoqata e tyre e futbollit mund t’u paguajë lojtarëve dhe stafit të trajnerëve, shkruan Sportingneës.
50 milionë dollarët janë 8 milionë dollarë më shumë sesa mori Argjentina për fitimin e Kupës së Botës 2022 në Katar, që përfaqëson rritjen më të madhe të çmimit midis dy turneve në historinë e Kupës së Botës.
Totali i çmimeve për Kupën e Botës 2026
FIFA do të japë një total prej 871 milionë dollarësh në çmime në këtë turne, krahasuar me 440 milionë dollarë në turneun e vitit 2022 në Katar.
Kjo përfaqëson një rritje prej rreth 65 përqind.
Secili prej 48 ekipeve që u kualifikuan për turneun do të marrë të paktën 12.5 milionë dollarë, pavarësisht rezultatit.
Kjo shumë përbëhet nga dhjetë milionë dollarë për kualifikimin për turneun dhe 2.5 milionë dollarë për përgatitjet,
Pas kësaj, fitimet varen nga sa larg arrin ekipi kombëtar në turne.
Fondi i çmimeve sipas fazës së garës
Shumat rriten sa më gjatë që skuadra kombëtare qëndron në garë:
Skuadrat kombëtare që eliminohen në fazën e grupeve do të marrin rreth 9 milionë dollarë në shpërblime performance, me një shumë të garantuar prej 12.5 milionë dollarësh.
Eliminimi në raundin e 32-shave (raundi i 32-shave) sjell rreth 12 milionë dollarë.
Një vend në raundin e 16-shave vlen rreth 14 milionë dollarë.
Çerekfinalistët do të fitojnë rreth 19-20 milionë dollarë.
Vendi i katërt sjell rreth 28 milionë dollarë.
Skuadra e vendit të tretë merr rreth 30 milionë dollarë.
Finalisti humbës merr rreth 33-34 milionë dollarë.
Kampioni i botës përfundon me një rekord prej 50 milionë dollarësh.
Si krahasohet Kupa e Botës 2026 me ato të mëparshmet?
Ndryshimi më i madh për këtë turne është zgjerimi nga 32 në 48 skuadra. Më shumë ekipe do të thotë më shumë ndeshje, më shumë vende televizive dhe më shumë hapësirë për sponsorët, gjë që i ka lejuar FIFA-s të rrisë fondin e çmimeve.
Kjo do të jetë Kupa e Botës më fitimprurëse në histori për të gjithë pjesëmarrësit, jo vetëm për kampionin e ardhshëm.
Edhe ekipet që u eliminuan në fazën e grupeve do të fitojnë më shumë përmes fondeve dhe çmimeve të garantuara sesa disa kampionë të mëparshëm të botës morën vetëm për fitimin e trofeut. /tesheshi