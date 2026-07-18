Izraeli, bomba dhe mbi funeral

Gaza vijon në një gjenocid të pashembullt që po tupëron botën
Ushtria izraelite vrau të paktën 14 palestinezë në sulme në të gjithë Gazën dje, përfshirë tetë në një masakër në kampin e refugjatëve Nuseirat gjatë një funerali për palestinezët e vrarë më parë.
Burime mjekësore palestineze thanë se një aeroplan luftarak izraelit bombardoi një procesion funerali ndërsa po largohej nga një xhami në kamp, duke vrarë tetë dhe duke plagosur dhjetëra.
Burime mjekësore në Spitalin Al-Awda raportuan gjithashtu se një palestinez u vra në një sulm ajror izraelit në zonën e Kampit të Ri në perëndim të Nuseirat, në Rripin qendror të Gazës.
Në Khan Younis, Spitali Nasser raportoi se spitali kishte marrë trupin e një gruaje palestineze të vrarë nga zjarri izraelit në zonën e sinagogës, në jugperëndim të qytetit.
Burime palestineze thanë se dy palestinezë të tjerë u vranë në Gazën veriore si rezultat i zjarrit izraelit dhe granatimeve të zonës.
Zyra qeveritare e medias në Gaza njoftoi të premten se ushtria izraelite kishte vrarë më shumë se 25 palestinezë në 72 orë, në sulme që synonin tregjet, funeralet, tubimet civile dhe shtëpitë.
Zyra e medias shtoi: “Po e ndjekim me shqetësim të madh përshkallëzimin sistematik dhe kriminal të kryer nga ushtria izraelite kundër civilëve të paarmatosur në Gaza, në kundërshtim të qartë me të gjitha marrëveshjet, konventat, normat dhe ligjet humanitare ndërkombëtare.” /tesheshi