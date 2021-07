BFI me njoftim/ Ja kur dhe si do falet Kurban Bajrami

Bazuar në mbledhjen e fundit të Rijasetit të BFI e RMV në lidhje me Festën e Kurban Bajramit, njoftojmë opinionin publik me sa vijon:

1. Dita e parë e Festës së Kurban Bajramit është më 20. 07.2021 – e Martë.

2. Manifestimi Qendror me rastin e Festës së Kurban Bajramit do të mbahet në të njëjtën ditë në Xhaminë Mustafa Pasha në Shkup.

3. Manifestimi Qendror fillon në ora 04.30 dhe do të jetë në transmetim drejt për së drejti në TVM 2

4. Namazi i sabahut do të falet në ora 04.45 min., ndërsa namazi i Kurban Bajramit falet në ora 05.56 min. Në mes dy namazeve do të ketë program fetar nga Korri i BFI e RMV

5. Në të gjitha xhamitë të ketë nivel i disiplinës nga pastërtia e deri te masat që aktualisht vlejnë për anticovid 19.

6. Bashkësia Fetare Islame e RMV të gjithë besimtarëve ju shpreh urime të përzemërta për Festën e Kurban Bajramit duke Ju dëshiruar kënaqësi dhe ambient gazmor në familjet e tyre dhe duke lutur Allahun Fuqiplotē t’i pranojë ibadetet, kurbanët dhe lutjet tona duke na përfshirë mëshira, bekimi dhe falja e Tij.