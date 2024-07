Biden mundësoi gje’nocidin në Ga’za, thotë Cornel West

Cornel West, një filozof dhe aktivist i shquar i drejtësisë nga SHBA, kritikoi Presidentin Joe Biden, duke e quajtur atë “një president jo të madh apo të shkëlqyer” dhe duke e etiketuar atë si personin që “mundësoi gjenocidin në Gaza” për shkak të vdekjes së mbi 15,000 fëmijëve palestinezë.

West dënoi gjithashtu mbështetësit e Biden, duke pretenduar se donatorët e pasur që mbështesin politikat militariste të Biden dhe Partisë Demokratike ka të ngjarë të mbështesin Kamala Harris ose një kandidat tjetër të ngjashëm, i cili, sipas West, gjithashtu neglizhon individët e varfër dhe të klasës punëtore.

Ne meritojmë më mirë se projekti neofashist i Trumpit dhe axhenda militariste e Partisë Demokratike thotë ndër të tjera West në një postim në X.

Dr. Cornel West nga partia “Drejtësi për të Gjithë” kandidon për President të Shteteve të Bashkuara në 2024./mesazhi

Truth Justice and Love for poor and working people requires more than Black faces in higher places! #TruthJusticeLovehttps://t.co/dAW4BuaBIe pic.twitter.com/aBkfGcuCri

— Cornel West (@CornelWest) July 21, 2024