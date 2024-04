Biden nënshkruan ligjin e ndihmës prej 95 miliardë dollarësh me financim për Ukrainën dhe Izraelin

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka nënshkruar një projektligj për shpenzimet prej 95 miliardë dollarësh që financon prioritetet e tij kryesore të sigurisë kombëtare, duke përfshirë më shumë ndihmë ushtarake për Izraelin dhe Ukrainën, transmeton Anadolu.

Duke folur për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Biden tha se paketa e vonuar prej kohësh duhet të kishte arritur në tryezën e tij më shpejt, por tha se megjithëse ajo do ta “bëjë Amerikën më të sigurt, do ta bëjë botën më të sigurt dhe do të vazhdojë lidershipin e Amerikës në botë”.

“Ajo u jep mbështetje jetike partnerëve amerikanë në mënyrë që ata të mund të mbrohen kundër kërcënimeve ndaj sovranitetit të tyre, jetës dhe lirisë së qytetarëve të tyre. Dhe është një investim në sigurinë tonë, sepse kur aleatët tanë janë më të fortë, ne jemi më të fortë”, tha Biden.

“Ishte një rrugë e vështirë. Duhet të ishte më e lehtë dhe duhet të kishte arritur më shpejt. Por në fund, ne bëmë atë që bën gjithmonë Amerika. Ne u ngritëm në këtë moment. U bashkuam dhe ia dolëm. Tani ne duhet të lëvizim shpejt”, shtoi ai.

Projektligji përfshin më shumë se 60.8 miliardë dollarë për Ukrainën, 16.6 miliardë dollarë për Izraelin dhe 8 miliardë dollarë për aleatët Indo-Paqësor për t’iu kundërvënë Kinës. Projektligji do të ndajë gjithashtu gati 9.1 miliardë dollarë për përpjekjet humanitare në mbarë botën, duke përfshirë Gazën e shkatërruar nga lufta, ku lufta e Izraelit ka shkaktuar shkatërrim dhe vuajtje të gjerë.

Biden tha se në orët e ardhshme administrata e tij do të shpallë një paketë të re ndihme ushtarake për Ukrainën që do të përfshijë armatim jetik për të ndihmuar luftën e saj kundër Rusisë. Kjo do të përfshijë më shumë municione të mbrojtjes ajrore, municione artilerie raketore dhe automjete të blinduara.

“Në të njëjtën kohë, ky projektligj rrit ndjeshëm ndihmën humanitare që po i dërgojmë njerëzve të pafajshëm të Gazës që po vuajnë keq. Ata po vuajnë pasojat e kësaj lufte që filloi Hamasi dhe ne kemi punuar me qëllim për muaj të tërë për të arritur sa më shumë ndihmë për Gazën”, tha Biden.

Rreth 1 miliard dollarë janë caktuar për Gazën dhe Biden tha se administrata e tij do të përdorë “menjëherë” fondet për të “rritur” ndihmë shtesë humanitare në enklavën e shkatërruar nga lufta.

“Izraeli duhet të sigurohet që e gjithë kjo ndihmë të arrijë tek palestinezët në Gaza pa vonesë. Dhe gjithçka që ne bëjmë udhëhiqet nga qëllimi përfundimtar për të sjellë pengjet në shtëpi, për të siguruar një armëpushim dhe për të vendosur kushtet për një paqe të qëndrueshme”, tha ai.