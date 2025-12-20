BMW i jep fund prodhimit të Z4

Prodhuesi gjerman i makinave BMW po përfundon prodhimin e makinës së tij të dashur të tipit “droptop” Z4.
Ndërsa ky roadster po del nga tregu, BMW do të prodhojë një model shumë të kufizuar të Edicionit Final bazuar në Z4 M40i, por është mjaft i shtrenjtë, transmeton Telegrafi.
BMW ofron Edicionin Final Z4 në një konfigurim. E vetmja zgjedhje që duhet të bëjë një klient është se cilin transmision dëshiron – Steptronic me tetë shpejtësi apo manual me gjashtë shpejtësi.
Transmisioni manual vjen me Paketën Edition Handschalter, e cila përfshin një hartë unike softuerësh për amortizatorët e pasmë, drejtimin, kontrollin e tërheqjes dhe diferencialin M Sport.
Nën kapakun e motorit, motori me gjashtë cilindra në linjë me turbo 3.0 litra prodhon të njëjtat 382 kuaj fuqi si çdo M40i tjetër. Ka fellne 19 inç përpara dhe 20 inç prapa me ngjyrë Dual-Spoke Bicolor 800M.
Çdo Z4 Final Edition ka të njëjtën ngjyrë metalike BMW Individual Frozen Black, me Paketën Shadowline si standard.
Kjo shton zbukurime me ngjyrë të zezë me shkëlqim në kapakët e pasqyrave, grilën e “krahëve”, hyrjen e ajrit të poshtëm dhe përfundimet e shkarkimit.
Z4 gjithashtu paraqet çatinë e butë Moonlight Black dhe pllaka të kuqe të frenave.
Brenda, makina ka qepje me kontrast të kuq në panelin e instrumenteve, konsolën qendrore, qilimat e dyshemesë, panelet e dyerve dhe ulëset M Sport, të cilat janë të zbukuruara me lëkurë të zezë Vernasca dhe Alcantara.
Makina gjithashtu do t’ju kujtojë se po drejtoni Z4 Final Edition me pllakat unike të pragut të dyerve.
Karakteristikat e tjera standarde përfshijnë Paketën e Ndihmës për Shoferin, një sistem audio Harmon Kardon dhe Paketën Premium, e cila shton ndriçim ambienti, një ekran në kokë dhe më shumë.
BMW do të ndërtojë Z4 Final Edition nga shkurti deri në prill të vitit të ardhshëm në “numra shumë të vegjël”.
Pavarësisht nga kutia e shpejtësisë, secila do të kushtojë 78,675 dollarë (çmimi përfshin tarifën e destinacionit prej 1,175 dollarësh). Z4 M40i i rregullt i vitit 2026 fillon nga 69,575 dollarë.
Prodhuesi i automjeteve nuk specifikon saktësisht se kur do të përfundojë prodhimi i Z4. Toyota Supra, e cila është e njëjta makinë me një ndryshim të veçantë, përfundon prodhimin marsin e ardhshëm. Prodhuesi japonez i makinave ka njoftuar tashmë se do të lançojë një pasardhës, por BMW nuk ka njoftuar asgjë në lidhje me një Z4 të gjeneratës së katërt.