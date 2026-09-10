Ducati mund të shitet nga Volkswagen

Ducati mund të jetë një nga kompanitë që Volkswagen Group do të nxjerrë në shitje si pjesë e një ristrukturimi të madh të grupit.
Gjiganti gjerman po shqyrton aktivitetet që nuk konsiderohen strategjike, ndërsa synon të përqendrohet te bizneset që japin kontribut të qartë financiar dhe strategjik.
Sipas raportimeve të Bloomberg, Ducati mund të ketë një vlerë prej rreth 1.25 miliardë eurosh.
Marka italiane, pjesë e Volkswagen Group përmes Audi që nga viti 2012, regjistroi 50,895 motoçikleta të shitura vitin e kaluar, rreth 7 për qind më pak se një vit më parë.
CEO Gernot Döllner ka konfirmuar se Ducati do të jetë pjesë e procesit të vlerësimit, por theksoi se deri tani nuk është marrë asnjë vendim për shitjen.
Ndërkohë, Audi po shqyrton edhe mundësinë e prodhimit të disa modeleve SUV në SHBA, për të kufizuar ndikimin e tarifave amerikane.
Prodhimi mund të realizohet në fabrikën e Volkswagen në Chattanooga, Tennessee, ose në impiantin e ri të Scout në South Carolina.
Vendimet për Ducati dhe prodhimin në SHBA pritet të jenë pjesë e strategjisë së Volkswagen për të ulur kostot dhe për t’u fokusuar te aktivitetet më fitimprurëse.