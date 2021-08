Boksieri Kolumbian mbështet Ujgurët gjatë ndeshjës së tij të fundit

Luftëtari kolumbian i arteve marciale të përziera (MMC), ia kushtoi hyrjen e tij të fundit muslimanëve Ujgur të rajonit Xinjiang të Kinës. Kjo ndodhi gjatë ndeshjes në Kampionatin në “Bare Knuckle” që u mbajt në Tampa, Florida javën e kaluar.

Geane Herrera, amerikan me prejardhje kolumbiane u përball me 23 korrik me Abdiel Velazquez dhe fitoi luftën përmes nokautit në raundin e dytë.

I njohur me nofkën CheJitsu ai i bashkohet ish -lojtarit tw NBA Royce White apo Highway_30 i cili më 11 korrik shfaqi mbështetje të ngjashme në kërkimin e lirisë për ujgurët që po përballen me gjenocid në Turkistanin Lindor të pushtuar nga Kina.

Geane Carlos Herrera ka lindur më 27 Maj 1990 në Duarte, Kaliforni dhe banon në Tampa, Florida. Ai është shumë i njohur në kampionatin e arteve marciale të përziera UFC me një karrierë të sukseshme për 10 vite tani.

Në raportin vjetor të fundit mbi të drejtat e njeriut Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se Kina po kryen “gjenocid dhe krime kundër njerëzimit” kundër pakicës së saj kryesisht muslimane ujgure në rajonin perëndimor të Xinjiang-ut. /mesazhi.com