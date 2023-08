Britani, Grant Shapps sekretar i ri i Mbrojtjes

Kryeministri britanik Rishi Sunak emëroi sot Grant Shapps sekretar të ri të Mbrojtjes, për të zëvendësuar Ben Wallace i cili dha dorëheqjen, raporton Anadolu.

Shapps ka qenë më parë sekretar i Shtetit për Sigurinë e Energjisë dhe më parë ishte për një kohë të shkurtër sekretar i Brendshëm nën udhëheqjen e Liz Truss dhe sekretar i Transportit në kohën e Boris Johnson.

Shapps tha se ishte i nderuar të merrte rolin e ri.

“Unë do të doja të pranoja kontributin e madh që Ben Wallace ka dhënë në mbrojtjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe sigurinë globale gjatë katër viteve të fundit. Mezi pres të punoj me burrat dhe gratë e guximshme në forcat tona të armatosura që mbrojnë sigurinë e kombit tonë. Pres me padurim mbështetjen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën në luftën e saj kundër pushtimit barbar të Putinit”, shtoi ai.

Wallace dha dorëheqjen zyrtarisht si Sekretar i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar

Wallace sot paraqiti zyrtarisht dorëheqjen e tij si sekretar i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar.

Në letrën e dorëheqjes, pas njoftimit të tij në korrik se synonte të largohej nga posti, Wallace tha se “ishte nder të shërbesh përkrah burrave dhe grave të forcave tona të armatosura dhe shërbimeve të inteligjencës që sakrifikojnë aq shumë për sigurinë tonë”.

“Pas një mendimi të kujdesshëm, mora vendimin të kërkoj leje për dorëheqje. Për herë të parë fitova postin tim në vitin 2005 dhe pas shumë vitesh shërbim, besoj se është koha që unë t’i kushtoj vëmendje aspekteve të jetës që unë kam neglizhuar dhe për të eksploruar mundësi të reja”, tha Wallace.

Ai shprehu mirënjohjen për mbështetjen dhe miqësinë që ka marrë, duke siguruar kryeministrin Sunak dhe qeverinë për mbështetjen e tij të vazhdueshme, kurse pritet të mbajë postin e deputetit.

Wallace thuhet se po konsiderohet si pasardhës i mundshëm i Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, mandati i të cilit është zgjatur disa herë, por që tani planifikohet të japë dorëheqjen në tetor 2024.

Wallace sinjalizoi më parë se ai është gati të marrë drejtimin e NATO-s, duke thënë: “Kjo është një punë që do të doja. Por, nuk më takon mua ta vendos. Kjo u takon të gjithë aleatëve të tjerë”.

Në korrik, Wallace njoftoi vendimin e tij për t’u larguar së shpejti nga posti i shefit të mbrojtjes.

Duke shërbyer si sekretar nën tre kryeministra të ndryshëm, Wallace ka luajtur rol të rëndësishëm në përpjekjet e Mbretërisë së Bashkuar lidhur me konfliktin në Ukrainë.

Para njoftimit të tij në korrik, Wallace ndezi polemika duke thënë se Mbretëria e Bashkuar nuk funksionon si shërbimi i shpërndarjes “Amazon” për ofrimin e armëve në Ukrainë dhe sugjeroi që Kievi të konsideronte shprehjen e “mirënjohjes” për mbështetësit e tij.