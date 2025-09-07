Bukë me miell misri dhe miell pa gluten – Ideale për dietën tuaj

Me pak përbërës të thjeshtë dhe pa shumë mundim, mund të përgatisni një bukë të shëndetshme që do t’i pëlqejë gjithë familjes
Më poshtë gjeni udhëzimet e detajuara për t’u nisur menjëherë në këtë aventurë gatimi.
Përbërësit:
▪ 300 g Miell Schär Mix B (miell universal pa gluten)
▪ 100 g Miell misri (pa gluten)
▪ 1 pako (7 g) maja të thatë Schär
▪ 1 lugë çaji kripë
▪ 1 lugë çaji sheqer
▪ 350 ml ujë të ngrohtë (jo i nxehtë)
▪ 3 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
▪ 2 lugë gjelle fara (susam, luledielli, kungulli ose një miks)
▪ 1 lugë gjelle fara chia ose fara liri (opsionale, për më shumë shëndet)
Udhëzimet:
Në një tas të madh, përzieni miellin Schär Mix B dhe miellin e misrit.
Shtoni kripën dhe sheqerin dhe përzieni mirë.
Në një enë tjetër, shpërndani majanë e thatë në ujë të ngrohtë. Lëreni për 5 minuta derisa të aktivizohet dhe të formohet një shtresë shkumë në sipërfaqe.
Shtoni majanë e aktivizuar dhe vajin e ullirit në përzierjen e miellit.
Filloni të punoni brumin me lugë druri, pastaj me duar, deri sa të formohet një brumë i butë dhe pak i ngjitshëm. Nëse brumi është shumë i thatë, shtoni pak ujë; nëse është shumë i lagësht, shtoni pak miell Schär.
Mbulojeni tasin me një pecetë të pastër dhe lëreni të pushojë në një vend të ngrohtë për rreth 1 orë, derisa brumi të dyfishohet në masë.
Ngrohni furrën në 220°C (me ventilim).
Vendosni brumin në një tavë të mbuluar me letër pjekjeje, formoni një bukë ovale dhe spërkateni sipër me farat e përziera.
Piqni në furrë për 30-35 minuta, derisa buka të marrë një ngjyrë të artë dhe të jetë e fortë kur e trokitni poshtë.
Lëreni të ftohet plotësisht para se ta prisni.
Këshilla shtesë: Kjo bukë është e shkëlqyer për mëngjes me gjalpë kikiriku ose për sandviçë gjatë ditës.
Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe 1 lugë gjelle fara chia ose fara liri për vlera më të larta ushqyese.
Për ta ruajtur më gjatë, mbajeni në një qese letre ose në një kuti bukë dhe mos e lini në frigorifer pasi tharjet janë më të shpejta aty.