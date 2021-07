Byreçka me djathë dhe mjaltë

Kjo recetë përdoret si pjesë e meseve të gatimeve që shtrohen në tryezë por padyshim që mund të konsumohet edhe pa u shoqëruar me diçka tjetër.

Duket pak e pazakontë por djathi i kombinuar me mjaltin është me të vertetë një kombinim i përsosur për shijen.

Përgatitet thjeshtë dhe lehtë, kërkon pak mund e kohë por padyshim që do suprizojë me shijen dhe pamjen e saj jo vetëm ju, por edhe më të dashurit tuaj që do ta provojnë.

Përbërësit për 10 byreçka

– 250 gramë djathë i bardhë i prerë në feta

– 5 petë e gatshme

– 7-8 lugë çaji me mjaltë

– 5 lugë çaji me fara susami

– 3-4 lugë gjelle me vaj ulliri

Përgatitja:

Ndizeni furrën në 180 gradë Celcius.

Hidhini farat e susamit në një tigan pa yndyrë dhe piqini lehtë në sobë për 1-2 minuta duke lëvizur tiganin rregullisht.

Hapeni petën e gatshme dhe lyejeni me vaj ulliri.

Vendosni copat e djathit dhe paloseni petën duke i dhënë formë drejtkëndore.

Me një petë të gatshme mund të bëni dy byreçka.

Pjesën e jashtme të byreçkave lyejeni sërish me vaj ulliri.

Futini byreçkat në tepsi dhe piqini për 20 minuta.

Pasi t’i keni nxjerrë nga furra, spërkatini byreçkat me mjaltë dhe farat e pjekura të susamit.

Servirini byreçkat të ngrohta dhe do të magjepseni me shijen e tyre.