Çështja e një “bariu” që shkonte në bordello, thirrje grigjës të lutet për të

Peshkopi që akuzohet për djall, por që pretendon të jetë engjëll
Një peshkop nga San Diego i cili frekuentonte shpesh një bordello në Tijuana, Meksikë, është deklaruar i pafajshëm për 15 akuza për krim financiar.
Sipas New York Post, Emanuel Shaleta i Kishës Kaldease të Shën Pjetrit (dega lindore e Kishës Katolike) dyshohet se përvetësoi 270,000 dollarë ndërsa pretendonte se ua kishte dhënë paratë atyre që kishin më shumë nevojë.
Aktakuza kundër Shaleta-s përbëhet nga tetë akuza për përvetësim, tetë akuza për pastrim parash dhe një akuzë për krim të rëndë financiar.
Ajo që është veçanërisht intriguese është fakti se ky rast u bë i njohur për publikun e gjerë pasi u zbulua se Peshkopi Shaleta pëlqen të vizitojë bordellon “Hong Kong Gentleman’s Club” në lagjen Zona Norte të Tijuanës, e cila njihet edhe si lagjja e dritave të kuqe.
Prokurori Joel Madero deklaroi në gjykatë në El Cajon se ekziston një frikë e bazuar se Shaleta do të arratiset, duke mbështetur pretendimin e tij me faktin se policia gjeti një sasi të madhe parash tek Shaleta gjatë arrestimit të tij.
Madero deklaroi në një deklaratë për NBC se Shaleta u arrestua në Aeroportin Ndërkombëtar të San Diegos dhe po udhëtonte për në Gjermani. Madero zbuloi se më shumë se 9,000 dollarë në para të gatshme iu gjetën priftit gjatë arrestimit të tij dhe theksoi faktin se ky prift “ka lidhje ndërkombëtare”.
Sa i përket ekipit ligjor të Peshkopit Shaleta, ata e justifikojnë gjithçka duke pretenduar se udhëtimi ishte planifikuar paraprakisht dhe se prifti nuk u përpoq t’i shpëtonte akuzave.
“Ato para u zhdukën fjalë për fjalë dhe po vinin në duart e peshkopit përmes sekretarit”, vuri në dukje Madero, duke shtuar se nuk ka asnjë shpjegim se ku përfunduan paratë, ndërsa peshkopi këmbëngul se paratë shkuan tek ata që kanë më shumë nevojë për to.
Shaleta tha se “nuk përdori asnjë qindarkë të parave të kishës në jetën e tij episkopale” dhe se gjithmonë përpiqej të ruante dhe menaxhonte siç duhet donacionet. Pastaj sigurisht që e justifikoi veten me fjalinë se “vetëm besimtarët mund të vënë në dyshim integritetin e tij në çështjet financiare dhe në jetë”.
Sigurisht, peshkopi mund të mbështetet në mbështetjen e një pjese të komunitetit të tij kishtar edhe pse portali Pillar publikoi një letër në lidhje me dorëheqjen e tij që iu dërgua Vatikanit muajin e kaluar. Pavarësisht kësaj letre, ai u pa duke kryesuar Meshën e së dielës disa javë më parë. Dioqeza Katolike e Calden e Shën Pjetrit Apostull i tha NBC se “i kërkon Zotit të mbrojë dioqezën dhe peshkopin nga sulmet negative”.
Në vijim, ata folën për “solidaritetin me dioqezën dhe peshkopin, dhe i ftuan të gjithë të luten për ta dhe të qëndrojnë besnikë ndaj misionit shpëtues të Krishtit”. Shumica e besimtarëve besojnë se kjo aktakuzë është e gabuar, përfshirë Farouk Gewarges, i cili tha se aktakuza duhet të hiqet dhe se autoritetet duhet të vijnë të flasin me të. Shaleta ka qenë në burg për katër netët e fundit sepse nuk mundi të paguante garancinë prej 125,000 dollarësh. Nëse Peshkopi Shaleta shpallet fajtor, ai përballet me një dënim prej 15 vjetësh burg.
Reuters raporton se Papa Leo XIV ka pranuar dorëheqjen e Peshkopit Shaleta. /tesheshi