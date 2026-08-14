Çfarë do të thotë shigjeta e vogël pranë treguesit të karburantit në tabelën e instrumenteve?

Automobilat modern janë të mbushur me shenja dhe zgjidhje praktike që shumë shoferë rrallë i vërejnë.
Një prej tyre është shigjeta e vogël pranë simbolit të pompës së karburantit, e cila tregon në mënyrë shumë të thjeshtë se në cilën anë të automjetit ndodhet kapaku i rezervuarit.
Shoferët që sapo kanë blerë një makinë të re, ose që drejtojnë një automjet të huazuar, shpesh mund të kenë dilemë kur mbërrijnë në pikën e karburantit: në cilën anë ndodhet vendi ku mbushet karburanti?
Në vend që të hamendësoni ose të dilni nga makina për ta kontrolluar, mjafton të shikoni tabelën e instrumenteve. Nëse shigjeta pranë simbolit të pompës tregon majtas, kapaku i rezervuarit ndodhet në anën e shoferit. Nëse shigjeta tregon djathtas, rezervuari ndodhet në anën e pasagjerit.
Si u krijua kjo shigjetë?
Ky tregues u bë i zakonshëm në fund të viteve ’80 dhe fillim të viteve ’90, kur prodhuesit e automjeteve kuptuan se shoferët po kalonin gjithnjë e më shpesh nga një makinë në tjetrën. Makinat me qira, automjetet e punës, makinat familjare dhe automjetet zëvendësuese nga serviset krijonin të njëjtën dilemë: ku ndodhet kapaku i rezervuarit?
Për ta shmangur këtë konfuzion, prodhuesit nisën të vendosnin një shigjetë të vogël pranë simbolit të pompës së karburantit në panelin e instrumenteve. Sot kjo duket diçka e zakonshme, por pikërisht për shkak se është shumë diskrete, shumë shoferë e kanë drejtuar makinën për vite pa e vënë re.
Disa automjete më të vjetra nuk e kanë këtë shigjetë. Në raste të tilla, ndonjëherë edhe vetë simboli i pompës mund të japë një të dhënë. Në disa makina, zorra e vizatuar në simbolin e pompës ndodhet në të njëjtën anë me kapakun e rezervuarit. Megjithatë, kjo nuk është një rregull universal, ndaj shigjeta e veçantë u bë më vonë zgjidhja standarde.
Pse është e rëndësishme?
Të pozicionohesh në anën e gabuar të pompës nuk është ndonjë problem i madh. Shumë pika karburanti kanë tuba mjaftueshëm të gjatë për të arritur edhe në anën tjetër të automjetit.
Megjithatë, nëse ndonjëherë ju është dashur të lëvizni makinën mbrapa, të qarkulloni rreth pompës ose të prisni një pozicion tjetër të lirë vetëm sepse keni gabuar anën, atëherë e kuptoni rëndësinë e kësaj shenje të vogël.
Shigjeta është veçanërisht e dobishme kur drejtoni makina me qira, automjete të punës, makinën e bashkëshortit apo të një familjari, si dhe një makinë të sapoblerë. Për ata që ndërrojnë shpesh automjete, ky detaj i vogël mund t’i kursejë nga hamendësimet dhe manovrat e panevojshme në pikën e karburantit.