Çfarë duhet të hani nëse keni flokë të hollë?

Flokët mund të forcohen duke i kushtuar vëmendje dietës suaj: ja disa ushqime që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj.

Karotat: Ato janë të pasura me beta-karoten, e cila në trup shndërrohet në vitaminë A. Vitamina A jo vetëm që ndihmon në ruajtjen e shikimit të mirë dhe forcon sistemin imunitar, por është gjithashtu e mirë për flokët dhe lëkurën. Për më tepër, karotat përmbajnë biotinë, e cila ndihmon në rritjen e flokëve.

Salmoni: Megjithëse nevojiten më shumë kërkime, disa studime të kryera në vitet e kaluara kanë treguar një lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe rënies së flokëve. Pse? Sepse vitamina D duket se ndihmon në stimulimin dhe ushqimin e folikulave të flokëve. Një nga burimet më të mira të vitaminës D është salmoni, i cili gjithashtu përmban acide yndyrore omega-3.

Vezët: Ato përmbajnë jo vetëm proteina dhe hekur, por edhe biotinë, e cila ndihmon në kontrollin e rënies së flokëve duke përmirësuar infrastrukturën e keratinës, nga e cila përbëhet flokët.

Avokado: Ato janë të pasura me yndyrna të shëndetshme mono të pangopura që mund të ndihmojnë në mbajtjen e flokëve të butë dhe me shkëlqim. Ato janë gjithashtu të pasura me vitamina B12 dhe E, të cilat mund të përmirësojnë cilësinë e fijeve të flokëve tuaj. Ato gjithashtu mund të stimulojnë prodhimin e kolagjenit dhe elastinës kur aplikohen në mënyrë topike në flokë dhe skalp, zakonisht si pjesë e një kondicioneri.