Çfarë duhet të kërkoni në një krem ​​për duar, sipas dermatologëve

Të kërkosh një krem ​​të mirë për duar është si të gjesh një partner: Nuk është gjithmonë aq e lehtë të gjesh një që është mjaftueshëm i mirë për t’u mbajtur. Kremrat e duarve janë ose shumë viskoze ose nuk përthithen mjaftueshëm. Mund të jenë shumë të yndyrshme dhe mund t’i ndjeni si baltë në gishta.

“Të gjithë kremrat e duarve duken të shkëlqyera kur i aplikoni për herë të parë”, thotë dermatologia Gretchen Frieling. “Pas një larjeje ose një ose dy orësh, duart duket se kthehen në gjendjen e tyre të thatë, ose disa i bëjnë duart aq të yndyrshme saqë mbyllja e kopsave të këmishës në mëngjes ose shtypja është një proces i vështirë.

Gjetja e një kremi të mirë dhe efektiv të duarve ka të bëjë me njohjen e përbërësve thelbësorë për të kërkuar. “Kur kërkoni një krem ​​për duar, kërkoni acid glikolik për të parandaluar humbjen e elasticitetit”, thotë Frieling. Të dobishme, sipas saj, janë edhe vitamina C, vitamina B, peptidet, gjalpi shea, lanolina dhe acidi hialuronik. “Asnjë krem ​​për duar nuk do t’i ketë të gjithë këta përbërës, por përpiquni të gjeni një që ka të paktën tre prej tyre,” thotë ai, duke vënë në dukje se të gjithë ndihmojnë në parandalimin e humbjes së lagështisë dhe mbrojnë lëkurën në mënyrë që të shërohet.

Dermatologia Sharleen St.Surin-Lord shton se është mirë të kërkohen kompozime pllakash. “Në kremin e duarve ju dëshironi pllaka, sepse pllakat janë si materiali që e mban lëkurën të bashkuar”, thotë Surin-Lord. “Kur lëkura është e thatë, ajo plasaritet dhe keni humbje transdermale të ujit. “Pllakat janë elementi që parandalon humbjen e lagështirës”.

Po çfarë duhet shmangur? Parfume dhe çdo ngjyrë shtesë nëse keni lëkurë të ndjeshme, thotë Frieling. Dhe për t’u siguruar që nuk keni mbetje yndyrore, këshillohet të shmangni koagulantët sintetikë si trigliceridet ose palmitatet.