Çfarë i ndodh tensionit të gjakut kur pini më shumë ujë

Pirja e mjaftueshme e ujit është e rëndësishme për ruajtjen e hidratimit dhe mund të ndihmojë në kontrollin e tensionit të gjakut, veçanërisht kur trupi është i dehidratuar.
Mungesa e ujit mund të ndikojë në vëllimin e gjakut dhe ekuilibrin e elektroliteve, duke favorizuar rritjen e presionit të gjakut.
Megjithatë, as mungesa dhe as teprica e ujit nuk janë të dobishme.
Konsumi i tepërt i lëngjeve mund të shkaktojë mbingarkesë me lëngje dhe, në raste të caktuara, të rrisë tensionin e gjakut, veçanërisht te personat me probleme të zemrës, veshkave ose mëlçisë.
Në përgjithësi, rekomandohen rreth 6-8 gota ujë në ditë, por nevojat ndryshojnë në varësi të moshës, peshës, aktivitetit fizik, klimës dhe gjendjes shëndetësore.
Përveç ujit, disa pije mund të kenë ndikim pozitiv në tensionin e gjakut.
Lëngu i panxharit, domates, shegës dhe boronicës, si dhe çaji jeshil ose i zi, janë lidhur në studime me uljen e presionit të gjakut.
Pijet e pasura me kalium, magnez dhe kalcium mund të jenë gjithashtu të dobishme, teksa pijet me shumë natrium duhet të kufizohen.
Për të mbajtur tensionin nën kontroll, hidratimi duhet të shoqërohet me ushqyerje të shëndetshme, më pak kripë, më shumë kalium, aktivitet fizik të rregullt, gjumë të mjaftueshëm, shmangie të duhanit.
Dieta DASH është një nga qasjet ushqimore që mund të ndihmojë në menaxhimin e hipertensionit.
Pra, uji mund të jetë pjesë e një stili jetese të shëndetshëm, por nuk zëvendëson trajtimin mjekësor për tensionin e lartë.