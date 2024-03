Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse pini ujë me limon çdo mëngjes

Uji me limon, një nga pijet më të njohura të kohës sonë. Vitet e fundit atij i janë atribuar aq shumë prona sa nuk e di më se cilat janë të vërteta dhe cilat jo. Pra, ka ardhur koha për të sqaruar gjërat dhe për t’i vendosur ato në vendin e tyre.

Nëse pini ujë me limon çdo mëngjes dhe më tej, i largoni të gjitha toksinat nga trupi, a nuk mendoni? E megjithatë gjërat nuk janë aq të thjeshta. Mëlçia, mushkëritë, veshkat dhe lëkura janë përgjegjëse për detoksifikimin e trupit.

Trupi ynë ka aftësinë të eliminojë vetë të gjitha toksinat dhe përgjithësisht substancat që janë të padobishme për të.

Limoni mund të ndihmojë nëse konsumohet në sasi shumë të mëdha, gjë që nuk është e mundur. Pra, nëse doni të ndihmoni trupin të eliminojë toksinat, thjesht kufizoni ekspozimin tuaj ndaj substancave të dëmshme.

A ka limoni një efekt alkalik? Dieta alkaline është një tjetër trend i kohës sonë. Qëllimi i tij është të balancojë pH-në e gjakut në trup, i cili në varësi të ushqimit që konsumojmë, stresit dhe ngarkesës emocionale humbet ekuilibrin e tij.

Limoni është një ushqim acid që kur futet në trup bëhet alkalik dhe kështu mund të kontribuojë në balancimin e pH. Por a është e vërtetë një gjë e tillë? Përgjigja është se asnjë ushqim nuk mund të ndryshojë aq lehtë pH e gjakut. Organet në trupin tonë punojnë për të mbajtur një pH të qëndrueshëm dhe ushqimet nuk mund ta ndryshojnë këtë.

Fatkeqësisht, uji me limon nuk është një ilaç magjik që do të rrisë metabolizmin tuaj dhe do t’ju dobësojë. Nuk ka, të paktën deri më sot, asnjë kërkim shkencor që e vërteton këtë. Megjithatë, uji me limon, si të gjitha lëngjet, mund të ndihmojë në rritjen e ngopjes dhe hidratimit, kështu që mund të ndihmojë në humbjen e peshës për sa kohë që ndiqni një plan diete.

Pavarësisht nëse pini çaj, ujë të thjeshtë, barishte, limon, do të keni të njëjtën ndihmë në përpjekjet tuaja për të humbur peshë. Por shumë herë uji me limon vepron si një placebo, duke përforcuar zgjedhje të shëndetshme ushqimore. Për sa kohë që është kështu, nuk ka asnjë arsye për ta prerë atë, për sa kohë që kujdeseni për smaltin e dhëmbëve dhe nuk ju sjell probleme gastrointestinale.