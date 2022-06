Çfarë janë kërpudhat e lëkurës dhe si trajtohen?

Në natyrë gjenden më shumë se një milion lloje të ndryshme kërpudhash dhe rreth 300 prej tyre mund të shkaktojnë probleme te njerëzit

Kur kërpudhat shfaqen në lëkurë, ato shkaktojnë skuqje, plagë dhe gunga. Mund të shfaqen kudo në trup dhe trajtohen me kremra specialë antimykotikë.

Kërpudhat në lëkurë quhen gjithashtu dermatomikoza dhe shfaqen kur lëkura bie në kontakt me kërpudhat e rrezikshme dhe mund të identifikohen nga:

Ndryshimet në lëkurë

Irritim

Skuqje

Kruajtje

Ënjtje

Qërim i lëkurës

Flluska

Çfarë shkakton kërpudhat në lëkurë?

Kërpudhat transmetohen nga personi në person dhe gjithashtu mund të transmetohen në kontakt me një kafshë që ka kërpudha në lëkurën ose flokët e saj.

Njerëzit me sistem të dobët imunitar janë në rrezik të veçantë, njerëzit që marrin antibiotikë për një kohë të gjatë, njerëzit me diabet, njerëzit që djersiten tepër, gratë shtatzëna, njerëzit mbipeshë dhe njerëzit me kërpudhat e lëkurës, ndodhin edhe pas përdorimit të një produkti të ri kozmetik.

A mund të parandalohen kërpudhat në lëkurë?

Meqenëse kërpudhat në lëkurë përhapen me kontakt të drejtpërdrejtë, është e nevojshme të shmangni ndarjen e rrobave ose këpucëve të njerëzve të tjerë, si dhe peshqirëve. Gjithashtu duhet të shmanget kontakti me kafshët që dihet se janë të infektuara.

Kur është koha për të parë një mjek

Kur vëreni një skuqje dhe kruajtje në lëkurë që nuk ndalet ose që përhapet, është e nevojshme të shkoni te mjeku. Mjeku do ta kuptojë se është një kërpudhat në lëkurë nga vetë ekzaminimi, por edhe pyetjet për simptomat.

Në disa raste, do të nevojitet një biopsi e indeve për të zbuluar saktësisht se cilat kërpudha janë të përfshira dhe si të trajtohet më mirë infeksioni. Ndonjëherë do të nevojitet një test gjaku

Si trajtohen kërpudhat e lëkurës?

Kërpudhat nuk janë aq të rrezikshme, por janë shumë të bezdisshme. Në luftën kundër mykut do të ndihmojnë më së miri kremrat antimykotikë, vaji i pemës së çajit dhe në disa raste do të nevojitet një krem me kortikosteroide. Shampon të posaçëm për kërpudhat e kokës, tabletat ose pluhurat gjithashtu mund të ndihmojnë.

Terapia e përshkruar duhet të përdoret për një periudhë të caktuar kohore të përshkruar nga mjeku dhe më vonë, nëse është e nevojshme, të shkoni për një kontroll.

Skuqja dhe kruajtja mund të largohen pas vetëm disa ditësh dhe mund të zgjasin deri në disa javë. Është e rëndësishme të mbani lëkurën të thatë dhe të vishni pëlhura që marrin frymë në të cilat lëkura merr frymë.