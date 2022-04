Çfarë ndodh me trupin kur hamë qepë?

Qepët nuk janë perimet e preferuara të të gjithëve.

Përveç shkaktimit të erës së keqe të gojës, ka disa pasoja të tjera më pak të dëshirueshme nga konsumimi i saj. Në të njëjtën kohë, qepa mund t’i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime të rëndësishme shëndetësore që nuk dëshironi t’i humbisni.

Ju mund të lëshoni gazra më shpesh

Qepa përmban fruktozë, e cila është një sheqer natyral në shumë fruta dhe perime. Dhe kur bakteret në zorrë shpërbëjnë fruktozën, ajo rezulton në gaz.

Mund të keni urth

Konsumimi i qepëve mund të rezultojë në urth, i njohur gjithashtu si refluks i acidit në stomak. Qepa mund të bëjë që sfinkteri i poshtëm i ezofagut, i cili ndodhet në fund të ezofagut dhe e ndan atë nga stomaku, të relaksohet dhe të mos bëjë punën e tij. Pastaj acidi i stomakut mund të tërhiqet në ezofag, duke rezultuar në një ndjesi djegieje.

Dhe jo vetëm kaq, fibrat fermentuese që gjenden në qepë mund të shkaktojnë belçim, i cili gjithashtu mund të shkaktojë simptoma të refluksit të acidit.

Ju mund të përmirësoni shëndetin e zorrëve

Probiotikët janë thelbësorë për shëndetin e zorrëve, por ata nuk mund të funksionojnë plotësisht pa praninë e prebiotikëve. Qepët janë të pasura me prebiotikë, fibra dietike që gjenden në një shumëllojshmëri frutash, perimesh dhe drithëra të plota që trupi juaj nuk mund t’i tresë. Në vend të kësaj, ato lëvizin në traktin e poshtëm të tretjes dhe krijojnë një mjedis për rritjen e baktereve të shëndetshme të zorrëve.

Ju mund të përmirësoni shëndetin e zemrës

Qepët janë plot me antioksidues. Vlen të përmendet qepa e kuqe, e cila është e pasur me antocianinë, e cila në disa studime është treguar se zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Për shembull, nga 93,600 gra të vëzhguara në studimin e vitit 2013, ato që konsumuan ushqimet më të pasura me antocianin kishin 32 për qind më pak gjasa të përjetonin një atak në zemër sesa ato që hanin pak ose aspak.