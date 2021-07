Çfarë përfitimesh do të merrni nëse hani lëvore frutash çdo ditë

A e dini se lëvoret e frutave kanë shumë përfitime shëndetësore? Konkretisht, lëvorja përmban fitokimikë të ndryshëm si bioflavonoide, vitaminë C dhe kalium, të cilat e bëjnë atë më ushqyese sesa vetë fruti. Kështu që më poshtë do të diskutojmë se cilat përfitime do të merrni nëse hani lëvore agrumesh.

Ato na mbrojnë nga kanceri. Lëvoret e agrumeve janë të pasura me antioksidantë që na mbrojnë nga kanceri. Limonët, mandarinat dhe grejpfrutat gjithashtu janë zbuluar se përmbajnë përbërje që ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të qelizave tona të shkaktuara nga rrezatimi.

Ato mund të ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Sipas një studimi të botuar në Revistën e Shkencave të Jetës, lëvozhgat e agrumeve përmbajnë flavonoide polimetizile (PMF), të cilat mund të zvogëlojnë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Sipas hulumtimit, nivelet e triglicerideve në serum (TG), si dhe kolesterolit, që shkaktojnë diabetin, u zbulua se ishin zvogëluar nga ekstrakte të lëkurës së agrumeve.

Ato ulin nivelet e kolesterolit. Sipas një studimi të botuar në Journal of Agriculture and Food Chemistry, njerëzit që përfshinin lëvore agrumesh në dietën e tyre kishin më shumë të ngjarë të ulnin nivelet e kolesterolit në gjak.

Ato ndihmojnë në përmirësimin e tretjes. Lëkura e limonit është e njohur për të ndihmuar tretjen, lehtësimin e problemeve të stomakut siç janë zbatica e acidit, aciditeti dhe ngërçet.

Ata luftojnë mikrobet. Vajrat e pranishëm në lëvozhgat e agrumeve, veçanërisht lëvoret e limonit, kanë veti të forta antimikrobike. Një studim i botuar në British Journal of Pharmacology and Toxicology raportoi se lëkura e limonit ka veti antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Ndihmon në luftën kundër ftohjeve dhe gripit dhe forcon sistemin tonë imunitar.