Çfarë të hani për mëngjes për më shumë energji gjatë ditës dhe kur duhet të pini kafenë e parë

Një mëngjes cilësor për energji gjatë gjithë ditës kombinon karbohidrate komplekse, proteina dhe yndyrna të shëndetshme nga ushqime si tërshëra, vezët dhe avokadoja. Ky kombinim parandalon rritjen e sheqerit në gjak dhe lodhjen, ndryshe nga kafeja dhe ëmbëlsirat, të cilat duhet t’i shmangni.
Me siguri e keni dëgjuar atë ndjesi kur merrni një shpërthim të shpejtë energjie pasi keni ngrënë një simite ose brumë të sfoliatuar nga furra e bukës, vetëm për t’u ndjerë jashtëzakonisht i lodhur dhe i uritur një orë më vonë. Sekreti i energjisë gjatë gjithë ditës nuk qëndron vetëm në marrjen e kalorive, por në ekuilibrin e makronutrientëve që sigurojnë një çlirim të ngadaltë dhe të qëndrueshëm të glukozës në gjak.
Që mëngjesi të përmbushë qëllimin e tij dhe të bëhet karburanti i duhur për trupin, ai duhet të përfaqësojë një kombinim harmonik të karbohidrateve komplekse, proteinave cilësore dhe yndyrnave të shëndetshme.
Karbohidratet komplekse janë themeli i energjisë së mëngjesit sepse, ndryshe nga sheqernat e thjeshtë, ato treten ngadalë falë përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave. Kur e filloni ditën me bollgur integral ose bukë me maja gruri integrale, i siguroni trupit tuaj një furnizim të qëndrueshëm me glukozë pa rritje të papritura të sheqerit në gjak. Pseudodrithërat si hikërrori ose quinoa, të cilat mund të gatuhen si qull i ngrohtë në mëngjes, kanë një efekt të ngjashëm.
Megjithatë, vetëm karbohidratet nuk janë të mjaftueshme. Për të shmangur një rënie të menjëhershme të energjisë dhe për të siguruar ngopje afatgjatë, është thelbësore të përfshini proteina cilësore në vaktin tuaj. Vezët konsiderohen me të drejtë standardi i artë i mëngjesit sepse përmbajnë proteina të nivelit të lartë dhe vitamina B që marrin pjesë drejtpërdrejt në shndërrimin e ushqimit në energji. Kosi grek ose djathi me pak yndyrë janë gjithashtu alternativa të shkëlqyera, të cilat janë të pasura me kazeinë, një proteinë që tretet ngadalë dhe ju mban të ndiheni të ngopur për orë të tëra. Për ata që preferojnë një dietë me bazë bimore, djathi tofu është një burim i shkëlqyer proteinash dhe hekuri, mungesa e të cilave në trup shpesh shkakton lodhje kronike.
Shtylla e tretë, por po aq e rëndësishme e një mëngjesi energjik, janë yndyrnat e shëndetshme që shërbejnë si mbështetje afatgjatë për qëndrueshmëri. Avokadot, bajamet, arrat dhe farat chia dhe liri janë suplemente ideale që jo vetëm ngadalësojnë tretjen dhe zgjasin ndjesinë e ngopjes, por përmbajnë edhe magnez, një mineral të nevojshëm për prodhimin e energjisë qelizore. Një lugë gjalpë kikiriku ose bajamesh e pastër mund ta transformojë plotësisht një tas të zakonshëm me drithëra në një bombë energjie.
Në praktikë, mund t’i kombinoni të gjithë këta elementë në mënyra shumë të thjeshta. Adhuruesit e mëngjesit të kripur mund të bëjnë një omëletë me vezë dhe spinaq dhe ta servirin me bukë të thekur integrale me pak avokado. Nëse preferoni një mëngjes të ëmbël, bollguri i gatuar në ujë ose qumësht, i pasuruar me një lugë proteina, një grusht boronica dhe një lugë gjelle fara chia, do t’ju ofrojë raportin ideal të fibrave dhe antioksidantëve. Për ato ditë kur jeni me nxitim, kosi grek i përzier me një grusht bajame dhe gjysmë bananeje të prerë është kombinimi perfekt dhe i shpejtë që kombinon sheqernat natyralë për një fillim të shpejtë dhe proteinat për stabilitet.
Nga ana tjetër, nëse doni të shmangni mjegullën e trurit dhe lodhjen e papritur rreth orës njëmbëdhjetë të mëngjesit, duhet të shmangni kryesisht produktet e pjekura me miell të bardhë, si dhe drithërat dhe muslin e blerë në dyqan, të cilat shpesh janë të mbushura me sheqerna të fshehura.
Gjithashtu, zakoni i pirjes së kafesë menjëherë pasi zgjoheni me stomak bosh mund të prishë ritmin natyror të hormonit kortizol. Është shumë më mirë ta filloni ditën me një gotë ujë, të hani një mëngjes cilësor dhe të shijoni kafenë e parë të mëngjesit vetëm një orë më vonë.