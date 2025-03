Chatboti AI Claude tashmë mund të kërkojë në ueb

Për të mos detyruar përdoruesit të zgjedhë mes versioneve të Claude për të marrë përgjigje të menjëhershme ose për të zgjidhur një problem me hapa, Claude ka një buton të thjeshtë për të ndryshuar modalitetet.

Në fund të muajit Shkurt, Anthropic lançoi Claude 3.7 Sonnet. Si modeli i parë hibrid arsyetues, ishte një arritje e madhe për kompaninë.

Me 3.7 Sonnet, Claude tashmë mund të kërkojë në ueb. Aktualisht funksionaliteti është i disponueshëm vetëm në SHBA dhe për përdoruesit me pagesë. Anthropic tha se do ta ofrojë veçorinë edhe për përdoruesit pa pagesë dhe në më shumë vende të botës.

Lançimi i ditës së sotme e afron Anthropic një hap më pranë liderit të industrisë OpenAI. Ky i fundit lançoi ChatGPT Search në Vjeshtën e 2024 dhe sot mund të përdoret edhe nga përdoruesit pa pagesë. /