Ndryshimet në përdorimin e tahografëve në automjetet në BE

Që nga 1 korriku 2026, rregullat e Bashkimit Evropian kërkojnë që automjetet e lehta komerciale (LCV) dhe furgonët me peshë maksimale të lejuar (përfshirë rimorkion) midis 2,5 dhe 3,5 tonëve, të cilët kryejnë transport ndërkombëtar ose kabotazh, të pajisen me tahografë inteligjentë (G2V2).
Këta pajisje duhet të regjistrojnë kalimet kufitare, vendet e ngarkimit/shkarkimit dhe aktivitetin e shoferit.
Të gjitha automjetet e lehta komerciale/furgonët (2,5 t – 3,5 t) që kryejnë transport ndërkombëtar ose kabotazh me pagesë duhet të jenë të pajisura me tahografë inteligjentë të gjeneratës së dytë.
Janë të përjashtuara nga kjo masë automjetet e lehta deri në 3,5 tonë që përdoren kryesisht për transportin e materialeve në ndërtimore (dhe nga ato) dhe për punë në ndërtimore.
Pra, këto automjete nuk do të jenë subjekt i kërkesës, me kusht që të lëvizin brenda një rrezeje prej 100 km.
Përjashtimet vazhdojnë të vlejnë edhe për transportin e mallrave të punuara me dorë. Përjashtime të mëtejshme vlejnë për automjetet që përdoren për aktivitete jo-komerciale, shtëpiake, ku vozitja nuk është roli kryesor i shoferit.