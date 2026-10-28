Sony Xperia 1 VII merr përditësimin në Android 17

Sony ka nisur shpërndarjen e përditësimit në Android 17 për telefonin Xperia 1 VII, pas publikimit të versionit të ri të sistemit operativ për modelin Xperia 1 VIII.
Disa përdorues të Xperia 1 VII kanë raportuar në Reddit se përditësimi ka mbërritur në pajisjet e tyre me numrin e versionit 71.2.A.2.35, transmeton Telegrafi.
Sipas raportimeve, përditësimi po shpërndahet fillimisht në Evropë dhe pritet të jetë i disponueshëm edhe në rajone të tjera gjatë ditëve në vijim.
Ai ka një madhësi prej rreth 1.1 GB dhe përfshin të njëjtat veçori kryesore si versioni i publikuar për Xperia 1 VIII.
Ndryshimet përfshijnë panelin e ridizajnuar të cilësimeve të shpejta, modele të reja për sfondet dhe orën, si dhe mundësinë për të personalizuar format e ikonave, krahas përmirësimeve të tjera.
Përdoruesit mund të konsultojnë edhe listën zyrtare të ndryshimeve të Android 17 për të parë të gjitha risitë që sjell versioni i ri.