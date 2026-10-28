Meta dënohet me 25 miliardë dollarë për mashtrim me Facebookun

Një gjykatës në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta Platforms të paguajë 25 miliardë dollarë, pasi një juri konstatoi se kompania kishte mashtruar konsumatorët lidhur me privatësinë e të dhënave, në një çështje që lidhet me pretendimet se një kompani konsulente politike kishte siguruar pa pëlqimin e tyre të dhënat e miliona përdoruesve të Facebookut.
Prokurori i përgjithshëm i shtetit e kishte paditur Metën në vitin 2021, pas zbulimeve se Cambridge Analytica, një kompani britanike e konsulencës politike e përfshirë në fushatën presidenciale të Donald Trumpit më 2016, kishte mbledhur të dhënat personale të deri në 87 milionë përdoruesve të Facebook-ut përmes një aplikacioni të palës së tretë.
Shteti e akuzoi Metën se kishte mashtruar përdoruesit e Facebookut në New Mexico lidhur me personat që kishin qasje në të dhënat e tyre, mënyrën e trajtimit të gjuhës së urrejtjes dhe dezinformatave në platformë, si dhe politikat e tjera të brendshme të kompanisë.
Sipas autoriteteve të New Mexico-s, kompania e dinte se palët e treta kishin qasje të gjerë në të dhënat personale të përdoruesve. Ajo u akuzua gjithashtu se toleronte gjuhën e urrejtjes dhe përmbajtje të tjera të dëmshme kur kjo i sillte përfitime financiare.
Juria konstatoi miliona shkelje
Më 25 shtator, juria konstatoi se 26 nga 29 deklaratat e bëra nga kompania dhe drejtuesit e saj lidhur me këto çështje ishin mashtruese.
Anëtarët e jurisë përcaktuan se kompania kishte kryer më shumë se 43 milionë shkelje të ligjeve për mbrojtjen e konsumatorëve në New Mexico. Numri i shkeljeve u llogarit duke u bazuar në numrin e përdoruesve të Facebook-ut ose banorëve të shtetit që kishin qenë audiencë e secilës deklaratë mashtruese.
Ligji i shtetit parasheh gjoba deri në 5 mijë dollarë për çdo shkelje. Të gjitha paratë e mbledhura nga gjoba do të shkojnë për sistemin arsimor të New Mexicos, shkruan reuters.
Gjatë një seance më 1 tetor, avokatët e shtetit kërkuan që gjoba të arrinte nga 35 deri në 40 miliardë dollarë. Ndërkaq, Meta kërkoi që shuma të kufizohej në 3.45 miliardë dollarë, duke argumentuar se një ndëshkim më i lartë mund t’i dekurajonte bizneset të operonin në këtë shtet.
Kompania mohoi se kishte shitur të dhënat e përdoruesve dhe pretendoi se shteti nuk kishte dëshmuar se ndonjë konsumator ishte mashtruar realisht.
Vendimi i dytë i madh kundër Metës në New Mexico
Ky është vendimi i dytë i rëndësishëm gjyqësor kundër Metës brenda gjashtë muajve në New Mexico.
Në procesin e parë, i përfunduar në mars, një juri në Santa Fe konstatoi se Meta kishte mashtruar përdoruesit lidhur me sigurinë e të rinjve në platformat Facebook, Instagram dhe WhatsApp, duke e urdhëruar kompaninë të paguante 375 milionë dollarë gjoba civile.
Pas një faze të dytë të atij procesi, gjykatësi e urdhëroi kompaninë të paguante edhe 567 milionë dollarë në një fond të New Mexico-s për shëndetin mendor të adoleshentëve.
Meta gjithashtu u detyrua të zbatonte masa shtesë për mbrojtjen e përdoruesve të rinj të Facebookut dhe Instagram-it në këtë shtet.
Këto vendime shtojnë presionin ligjor ndaj gjigantit të teknologjisë për mënyrën se si i trajton të dhënat personale dhe sigurinë e përdoruesve të platformave të tij.