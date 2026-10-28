Spotify lanson abonimet për podkastet, krijuesit do të mbajnë 90% të të ardhurave

Spotify ka nisur shpërndarjen e funksionit të ri “Memberships”, i cili u mundëson krijuesve të podkasteve të ofrojnë përmbajtje ekskluzive kundrejt një pagese mujore. Funksioni po prezantohet në 34 tregje dhe zëvendëson sistemin e abonimeve për podkastet që platforma kishte lansuar në vitin 2021.
Përmes këtij shërbimi, krijuesit mund të vendosin vetë se çfarë përfitimesh do t’u ofrojnë anëtarëve me pagesë. Këto mund të përfshijnë episode audio ose video ekskluzive, përmbajtje shtesë, më pak reklama, qasje të hershme në episodet e reja apo mundësi për të dëgjuar arkivin e plotë të një emisioni.
Krijuesit mund t’i ndajnë përfitimet në deri në tri nivele abonimi, secili me çmimin e vet. Spotify nuk do t’i përcaktojë çmimet, por në shembujt e publikuar nga kompania paraqitet një abonim prej 4.99 dollarësh në muaj, me një periudhë prove falas prej shtatë ditësh.
Si përdoruesit e versionit falas, ashtu edhe ata me abonim Premium, mund t’i shohin opsionet e anëtarësimit në faqen e një podkasti në Spotify dhe të dëgjojnë përmbajtjen ekskluzive pa dalë nga aplikacioni. Megjithatë, pagesa kryhet përmes faqes së internetit dhe jo përmes blerjeve brenda aplikacionit, me gjasë për të shmangur komisionet që mund të kërkojnë Apple dhe Google.
Anëtarët do të mund të shfaqin një simbol të veçantë kur komentojnë episodet, ndërsa krijuesit do të kenë mundësinë t’i mirëpresin abonentët e rinj përmes videove të shkurtra.
Një nga elementet kryesore të shërbimit është ndarja e të ardhurave: krijuesit do të mbajnë 90% të tyre. Spotify synon që “Memberships” të funksionojë krahas reklamave, sponsorizimeve dhe programit Spotify Partner Program si një tjetër mënyrë për të fituar para nga përmbajtja.
Platforma do t’u ofrojë krijuesve edhe promovime të synuara, periudha prove falas, analiza për të kuptuar se cilat aktivitete sjellin më shumë abonentë, si dhe mundësinë për të eksportuar të dhënat e anëtarëve. Këto të dhëna mund të përfshijnë edhe informacionet e kontaktit të dëgjuesve që zgjedhin t’i ndajnë ato.
Për të përfituar nga shërbimi, një podkast duhet të jetë i publikuar përmes Spotify for Creators ose Megaphone dhe të ketë të paktën tri episode të publikuara, 100 dëgjues ose shikues dhe 100 orë konsumimi të përmbajtjes në Spotify gjatë 30 ditëve të fundit.
Ndër emisionet e para që do ta përdorin funksionin janë “The Adam Friedland Show”, “Making Sense with Sam Harris”, “The Shawn Ryan Show” dhe rrjeti YMH Studios, i cili do ta ofrojë shërbimin për 12 podkaste.
Shpërndarja fillestare përfshin 34 tregje, mes tyre Australinë, Austrinë, Belgjikën, Bullgarinë, Kanadanë, Qipron, Çekinë, Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Francën, Gjermaninë, Greqinë, Hong Kongun, Irlandën, Italinë, Letoninë, Lituaninë, Luksemburgun, Maltën, Holandën, Zelandën e Re, Norvegjinë, Poloninë, Portugalinë, Rumaninë, Singaporin, Sllovakinë, Slloveninë, Spanjën, Suedinë, Zvicrën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.