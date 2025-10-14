ChatGPT, aplikacioni më i shkarkuar për shtatë muaj rresht

ChatGPT ka qenë aplikacioni më i shkarkuar për shtatë muaj rresht.
Chatbot-i i OpenAI ka qenë aplikacioni më i shkarkuar në Google Play dhe iOS App Store nga marsi deri në shtator të këtij viti, sipas të dhënave nga mjeti i analizës së aplikacioneve mobile Appfigures.
Nga fillimi i vitit, aplikacioni i ChatGPT është shkarkuar rreth 410.8 milionë herë në nivel global, shkruajnë mediat e huaja.
Numri tejkalon shumë shkarkimet e vlerësuara të aplikacioneve të tjera të IA-së, sipas të dhënave nga platforma e analizës së aplikacioneve mobile.
Gemini i Google: 131.1 milionë shkarkime
DeepSeek: 79.2 milionë shkarkime
Grok: 46.6 milionë shkarkime
Perplexity: 43.1 milionë shkarkime
Meta AI: 16.9 milionë shkarkime
Këto shifra janë mjaft mahnitëse, por kanë kuptim kur merrni parasysh shpejtësinë e madhe të adoptimit të ChatGPT në të gjithë botën.
Drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, tha se ChatGPT kishte 800 milionë përdorues aktivë javorë kur foli në konferencën DevDay të kompanisë të hënën.
Platforma përpunoi mbi 2.5 miliardë mesazhe në ditë që nga korriku, ekuivalente me 29,000 mesazhe në sekondë.