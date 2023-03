ChatGPT po vjen edhe për vetura

Do të kalojë ende pak kohë para se veturat autonome të fillojnë të na dërgojnë vetë në punë, por duket se do të jemi në gjendje të flasim me ta gjatë vozitjes.

General Motors ka konfirmuar informacionin e publikuar nga disa media se po punon për një asistent dixhital për veturat bazuar në modelet e mësimit të makinerive të ngjashme me ChatGPT.

GM dëshiron të ndërtojë një asistent dixhital në vetura që do t’i ndihmojë shoferët në situata ku mund t’u është dashur t’i referohen manualit të automjetit të tyre në të kaluarën.

Për shembull, një asistent i inteligjencës artificiale mund t’ju tregojë se si të ndryshoni një gomë në makinën tuaj nëse i del një gomë, përmes videove ose udhëzimeve AR, duke ju parë duke e bërë atë, dhe gjithashtu mund të ofrojë opsione integrimi dhe bashkëpunimi me pajisje të tjera, duke përfshirë një telekomandë për hapjen e derës së garazhit.

Asistenti dixhital në veturë do të funksionojë pak më ndryshe se chatbot-et e tjera pasi GM punon për të shtuar një “shtresë specifike për veturën” në krye të modeleve të gjuhës së madhe që fuqizojnë ChatGPT, dhe kjo do të jetë pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë midis prodhuesit të automjeteve dhe Microsoft, i cili në vitin 2019 u bashkua për të punuar në automjete autonome.

Duke pasur parasysh që Microsoft është ofruesi i vetëm i shërbimit cloud për OpenAI, kjo do të thotë që asistenti i GM në veturë pothuajse me siguri do të funksionojë në Azure dhe është e qartë se do të përdorë OpenAI dhe modelet e mësimit të makinerive të Microsoft si GPT-3.

GM ende nuk ka thënë se si do të quhet asistenti i saj i AI ose të zbulojë se kur do të jemi në gjendje të flasim me të në një veturë.