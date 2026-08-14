ChatGPT u mundëson përdoruesve falas biseda tekstuale pa kufizim

Kompania OpenAI ka njoftuar se përdoruesit e ChatGPT në versionin falas, si dhe ata që përdorin paketën më të lirë me pagesë, Go, do të kenë biseda tekstuale pa kufizim, pa kaluar automatikisht në një model më të dobët.
Sa i përket modeleve, GPT-5.6 Luna, më i vogli nga tre modelet GPT-5.6 të prezantuara në korrik, do të bëhet modeli standard për përdoruesit e versionit falas dhe paketës Go, duke zëvendësuar GPT-5.5 Instant.
Kalimi në GPT-5.6 Luna do të bëhet gjatë kësaj jave, ndërsa bisedat tekstuale pa kufizim do të jenë të disponueshme gjatë javës së ardhshme. Në atë kohë, përdoruesit falas dhe ata të paketës Go do të kenë gjithashtu qasje në butonin e ri “Think”, i cili do t’u mundësojë të zgjedhin nivelin e “arsyetimit” që ChatGPT përdor për përgjigjet. Megjithatë, do të vazhdojnë të ekzistojnë kufizime për dërgimin e skedarëve dhe gjenerimin e imazheve.
OpenAI po përmirëson gjithashtu modelin kryesor GPT-5.6 Sol, i cili është i disponueshëm vetëm për përdoruesit që paguajnë për paketat Plus dhe Pro. Kompania thotë se përditësimet janë krijuar për të ofruar përgjigje më të drejtpërdrejta, strukturim më të mirë dhe për të shmangur detajet e panevojshme.
Nëse përdoruesi bën një pyetje të shkurtër, do të marrë një përgjigje të drejtpërdrejtë me kontekstin e nevojshëm. Ndërsa për planifikime ose kërkime që përfshijnë disa hapa, ChatGPT do të ofrojë një përgjigje më të plotë, duke e mbajtur rekomandimin kryesor të qartë dhe të dukshëm.
GPT-5.6 Sol i ri është krijuar gjithashtu për të bërë më pak gabime, veçanërisht në lidhje me numrat, datat, burimet, rregullat dhe supozimet. OpenAI thotë se, në testimet e brendshme me pyetje financiare, mjekësore dhe ligjore që kërkonin të dhëna faktike, përgjigjet që përmbanin të paktën një gabim faktik ishin rreth 68 për qind më të rralla krahasuar me GPT-5.5 Instant.
Për përdoruesit e paketave Plus dhe Pro, butoni “Think” do të shfaqet si një rrëshqitës që mundëson kalimin nga niveli “instant” në “pro” për sa i përket arsyetimit, duke ruajtur të njëjtin ton dhe stil të përgjigjeve. OpenAI thotë se ChatGPT mund të lihet në nivelin e shpejtë për pyetje të përditshme dhe më pas të rritet niveli për planifikime, kërkime, shkrime, programim ose vendime që kërkojnë më shumë arsyetim.
Ndërkohë, versioni i GPT-5.6 Sol që përdoret nga ChatGPT Work dhe Codex nuk do të ndryshojë në kuadër të këtij përditësimi. Modeli i ri është optimizuar për bisedat e përditshme dhe do të jetë i disponueshëm vetëm në përvojën Chat.