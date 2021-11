Chelsea dhe Manchester United i ndajnë pikët

Chelsea dhe Manchester United i kanë ndarë pikët në kuadër të javës së 13-të në Ligën Premier, pasi derbi përfundoi 1-1.

Pas vetëm katër minutash lojë në Stamford Bridge, The Blues krijuan shansin e parë për gol me anë t Callum Hudson Odoit, por goditja e tij përfundoi jashtë porte.

Një mundësi e artë ishte sërish për vendasit, pasi një goditje e fuqishme e Antonio Rudigerit u stopua nga shtylla horizontale, me David de Gean që ishte i mposhtur.

Hudson-Odoi sërish ishte përballë portë mysafire, ku në minutën e 36-të, gardiani spanjoll përpak sa nuk u befasua, mirëpo stopoi topin.

Unitedi disi ishte tejet i tërhequr në fazën defanzive dhe mezi dilte përpara, duke mos krijuar ndonjë rast serioz për gol.

45 minutat e dytë filluan më mirë për mysafirët, që shënuan gol pas vetëm pesë minutash lojë.

Nga një gabim i Jorginhos, Jadon Sancho përfitoi, për të shënuar në portën e Eduard Mendyt në minutën e 50-të.

Por, Chelsea i barazoi shifrat në 1-1 falë një penallti të fituar nga Thiago Silva, e që mesfushori italiani (67’) ishte i saktë nga pika e bardhë.

Deri në fund, blutë e Londrës kishin mundësi të merrnin tre pikë, por u mungoi konkretizimi i rasteve.

Pas javës së 13-të, Chelsea vazhdon të jetë lider me 30 pikë, derisa United është në të tetin me 18 sosh.

Në xhiron e 14-të, skuadra londineze do të takohet me Watfordin, ndërsa United përballet me Arsenalin.