Chelsea mendon të shesë përfundimisht Armando Brojën

Klubi anglez, Chelsea po mendon të shesë sulmuesin shqiptar, Armando Broja, këtë vit.

Sipas mediumit Daily Express, nuk është sekret që Southampton është i prirur për të transferuar Brojën në një marrëveshje të përhershme me bisedimet tashmë në vazhdim, por edhe klubet e tjera të Ligës Premier kanë filluar të tregojnë interes.

Ofertat pritet të arrijnë në tryezë për rreth pesë muaj, që do të thotë se Chelsea do të duhet të përpunojë planet e tyre për lojtarin e tyre të akademisë, me një takim që pritet të zhvillohet mes klubit dhe përfaqësuesve të tij.

Thomas Tuchel është padyshim një admirues i madh i Brojës, i cili bëri përshtypje gjatë para-sezonit në Cobham, por sulmuesi dëshiron të luajë rregullisht dhe të vazhdojë zhvillimin e tij pas shijimit të tij të parë të futbollit në Ligën Premier.

Një tjetër lëvizje huazimi mund të jetë ende në karta, por me një numër kërkuesish që duket se janë të përgatitur për të paguar para të konsiderueshme për yllin shqiptar, Chelsea ende mund të arkëtojë para nga një lojtar që nuk ka gjasa të jetë zgjedhja e parë në Stamford Bridge.

Ndryshe, sulmuesi 20-vjeçar shqiptar ka zhvilluar 21 ndeshje deri tani duke shënuar shtatë gola dhe një asistim, ku pesë nga to vijnë nga Liga Premier, ndërsa çmimi i tij mund të sillet rreth 20-25 milionë euro.