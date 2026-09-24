Cili është dallimi mes Google Maps dhe Google Earth?

Google Maps dhe Google Earth janë dy shërbime të Google që përdoren për të eksploruar vende në mbarë botën, por kanë qëllime dhe mënyra të ndryshme përdorimi.
Google Maps është kryesisht një mjet navigimi dhe orientimi. Ai ju ndihmon të gjeni adresa, të planifikoni rrugë, të shihni trafikun në kohë reale dhe të gjeni biznese, restorante, hotele dhe vende të tjera.
Në Google Maps mund të zgjidhni mënyra të ndryshme udhëtimi, përfshirë automjetin, transportin publik, biçikletën ose ecjen në këmbë. Shërbimi gjithashtu ofron informacion për oraret, vlerësimet e bizneseve dhe, në shumë vende, pamje nga Street View.
Nga ana tjetër, Google Earth është më shumë një mjet për eksplorimin vizual dhe gjeografik të planetit. Ai përdor imazhe satelitore, fotografi ajrore dhe modele 3D për t’u dhënë përdoruesve mundësinë të shohin qytete, male, ndërtesa dhe zona të ndryshme nga lart.
Google Earth është veçanërisht i përshtatshëm për eksplorimin e vendeve në mënyrë virtuale, ndërsa Google Maps është krijuar kryesisht për t’ju ndihmuar të shkoni nga një vend në tjetrin.
Një tjetër dallim është mënyra se si paraqitet informacioni. Google Maps fokusohet te rrugët, adresat dhe shërbimet, ndërsa Google Earth fokusohet te pamja e Tokës dhe eksplorimi në 3D.
Megjithatë, të dyja platformat kanë shumë funksione të përbashkëta dhe mund të përdoren për të parë vende nga ajri. Google Earth gjithashtu ofron funksione për krijimin dhe eksplorimin e projekteve, ndërsa Google Maps mbetet më praktik për përdorim të përditshëm dhe navigim.