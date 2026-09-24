A ‘përkulet’ iPhone 18 Pro? Testi i qëndrueshmërisë jep përgjigjen

Që nga dalja në treg e iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max, në internet janë publikuar disa video ku pajisjet çmontohen dhe analizohen në detaje.
Por një tjetër test ka tërhequr vëmendjen: ai i qëndrueshmërisë nga Zack, i kanalit të njohur në YouTube JerryRigEverything.
Testi nis me ekranin, i cili i nënshtrohet gërvishtjeve me majat standarde të fortësisë sipas shkallës Mohs.
Sipas testit, xhami i ekranit fillon të shfaqë gërvishtje në nivelin 7, ndërsa në nivelin 8 shfaqen vija më të thella. Për krahasim, shumica e xhamave të tjerë nisin të gërvishten në nivelin 6 dhe shfaqin dëmtime më të thella në nivelin 7.
Më pas, testi kalon te struktura e telefonit. Korniza është prej alumini, ashtu si edhe pjesa që rrethon modulet e kamerave, ndërsa pjesa e pasme poshtë saj është prej xhami.
Ekrani iu nënshtrua gjithashtu një flake të drejtpërdrejtë për rreth 25 sekonda, por pas testit nuk u vu re ndonjë dëmtim i përhershëm.
Pjesa më interesante ishte testi i përkuljes. Zack aplikoi forcë mbi iPhone 18 Pro, por telefoni nuk u përkul dhe ruajti formën e tij.
Pas testit të qëndrueshmërisë, pajisja u çmontua për të zbuluar më shumë rreth komponentëve të brendshëm.
Në fund të videos, Zack tregon nga afër edhe modulin kryesor të kamerës me hapje të ndryshueshme, një nga elementet më interesante të sistemit fotografik të telefonit.
Rezultati kryesor i testit është i qartë: iPhone 18 Pro i rezistoi gërvishtjeve, nxehtësisë dhe forcës së përkuljes pa pësuar dëmtime të dukshme.