City mposht bindshëm Liverpoolin

Manchester City ka fituar bindshëm derbin e xhiros së 11-të në Premier League të Anglisë.
Të dielën, në “Etihad Stadium”, City e mposhti skuadrën e Liverpoolit që regjistroi disfatën e pestë këtë sezon në kampionat.
Skuadra e Pep Guardiolas triumfoi me rezultatin 3:0, ku dy gola realizoi në pjesën e parë dhe një tjetër në të dytën për rezultatin final.
Me këtë triumf, City ngrihet në pozitën e dytë në tabelë me 22 pikë, katër më pak se Arsenali që është lider, ndërsa Liverpooli mbetet në kuotën e 18 pikëve.
Erling Haaland, Nico Gonzalez e Jeremy Doku shënuan golat për Cityn, ekip që ka mundur të fitojë me rezultat edhe më bindës, por sulmuesi norvegjez dështoi nga penalltia në minutat e para të ndeshjes.