Cristiano Ronaldo: Jam futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave

Cristiano Ronaldo e konsideron veten futbollistin më të mirë të të gjitha kohërave. Ylli portugez, 41 vjeç, ka folur për karrierën e tij, rivalitetin me Lionel Messin dhe vlerësimin që, siç tha ai meriton për golat që vazhdon të shënojë në këtë moshë.
Intervista u transmetua nga CNN Portugal, ku Ronaldo bisedoi me gazetarin dhe mikun e tij, Edu Aguirre. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, biseda ishte zhvilluar rreth një vit më parë.
“Jam më i miri i të gjitha kohërave, pikë. Shifrat flasin vetë. Nuk njoh askënd më të mirë se unë. Historia është shkruar tashmë. Mund ta përfundoja karrierën time sot dhe nuk do të pendohesha për asgjë”, deklaroi sulmuesi portugez.