Çka është afazia?

Afazia është një gjendje që ndikon në aftësitë gjuhësore të një personi.

Kjo do të thotë se mund të shkaktojë probleme në të lexuar, në të shkruar, në të dëgjuar si dhe në të folur.

Sipas Shërbimit Kombëtar të Shëndetësisë (NHS), zakonisht fillon për shkak të dëmtimit në anën e majtë të trurit pas diçkaje si, për shembull, një dëmtim serioz në kokë ose një goditje në tru.

Ndoshta më e dukshme është se njerëzit që kanë afazi mund të kenë probleme në të folur, si p.sh. duke përdorur ndoshta gabimisht disa fjalë, duke përdorur tinguj të gabuar ose duke përdorur fjalë në rendin e gabuar.

Nuk ndikon në inteligjencën e një personi, por mund të shfaqet si vetë, ashtu edhe krahas çështjeve të tjera shëndetësore si problemet e lëvizshmërisë dhe problemet me kujtesën.

Ne folëm më parë me një burrë të quajtur Tom Ryan-Elliott, i cili u diagnostikua me epilepsi dhe afazi si pasojë e një dëmtimi në tru.

“Afazia mund t’i vështirësojë shumë detyrat e përditshme kur e di se çfarë dua të them, por fjalët thjesht nuk mund të dalin nga goja ime. Ndonjëherë ndihem sikur njerëzit mendojnë se jam një idiot”.

Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të afazisë, të klasifikuara si receptive ose ekspresive, në lidhje me faktin nëse problemet tuaja kanë të bëjnë me të kuptuarit ose të shprehurit e gjuhës – të sëmurët gjithashtu mund të kenë probleme me të dyja.

Simptomat gjithashtu mund të ndryshojnë, do të thotë se disa njerëz thjesht mund të ngatërrojnë disa fjalë, ndërsa të tjerët mund të luftojnë më seriozisht me të katër llojet e komunikimit të përmendura më parë.