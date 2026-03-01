1. Truri arrin qetësinë maksimale
Kur një person mediton:
• Amigdala (pjesa përgjegjëse për frikën dhe stresin) qetësohet dhe ngadalëson aktivitetin.
• Korteksi prefrontal (pjesa përgjegjëse për të menduarit, përqendrimin dhe vetëkontrollin) aktivizohet.
Kjo do të thotë:
• Më pak ankth,
• Kontroll më i mirë emocional,
• Mendim më i qartë.
2. Stabilizim hormonal (zvogëlim i niveleve të stresit)
Gjatë qetësisë së lutjes/meditimit (me kokën në tokë):
• Trupi prodhon më pak kortizol (hormoni i stresit),
• Rrahjet e zemrës ngadalësohen,
• Frymëmarrja bëhet më e thellë dhe më e rregullt.
Kjo krijon një ndjenjë paqjeje të brendshme (nirvanë shpirtërore).
3. Valët e trurit stabilizohen
Meditimi/lutja aktive shton:
• Valët alfa → relaksim,
• Valët teta → fokus dhe reflektim i thellë.
Këto valë të trurit lidhen me:
• Vetëdijen shpirtërore,
• Përqendrimin e thellë,
• Ekuilibrin emocional.
4. Rcitimi i Kuranit ka efekte pozitive
Dëgjimi ose recitimi i Kuranit në mënyrë ritmike:
• Sinkronizon frymëmarrjen,
• Përmirëson fokusin,
• Aktivizon qendrat e kujtesës në tru.
Shumë praktikues raportojnë ndjenja si:
• Lehtësim emocional,
• Vigjilencë,
• Rivitalizim shpirtëror.
Spiritualiteti (pikëpamje islame)
Në Islam, meditimi dhe lutja:
• Pastrojnë zemrën (e dëlirësojnë),
• Shtojnë vetëdijen për veten, misionin në këtë botë dhe transcendencën (vetëdijen për Zotin),
• Sjellin qetësi unike.
Allahu thotë në Kuranin Famëlartë:
“Vërtet, në përkujtimin e Allahut zemrat gjejnë qetësi.” (Sure Er-Ra‘d, 13:28)
Përgatiti: Dr. Rrahman FERIZI
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928425715000182
Çka ndodh me trupin gjatë lutjes dhe meditimit?
