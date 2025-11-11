Çka ndodhi mbrëmë me numërimin e votave në Mitrovicë të Jugut?

Procesi i numërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit në Mitrovicën e Jugut u ndërpre mbrëmë për shkak të dyshimeve për manipulim dhe keqpërdorim të fletëvotimeve.
Dyshimet janë ngritur lidhur me fletëvotimet që nuk përputheshin me vendvotimet ku ato ishin dorëzuar.
Zyrtarët e partive politike në QKN-në e Mitrovicës kanë evidentuar këtë parregullsi dhe kanë kërkuar hetimin e situatës.
Në një reagim zyrtar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka sqaruar se fletëvotimet e dyshuara janë rezultat i një gabimi teknik gjatë shtypjes së tyre, dhe jo një manipulim të qëllimshëm. Sipas KQZ-së, problemi ka lindur për shkak të një gabimi në kodin e vendvotimit, që ka shkaktuar konfuzion mes fletëvotimeve dhe qendrave të votimit.
“Pas shqetësimeve të ngritura në opinion lidhur me zhvillimet në Qendrën Komunale të Numërimit në Mitrovicën e Jugut, KQZ sqaron se gabimi ka ndodhur për shkak të një disfunksioni teknik gjatë shtypjes së fletëvotimeve, ku ka pasur paqartësi në lidhje me kodin e vendvotimit”, thuhet në njoftimin e KQZ-së.
Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të procesit të numërimit të votave, për të mundësuar një hetim të plotë mbi pretendimet e parregullsive.
Prokuroria njoftoi se ndërprerja ka ardhur pas raportimeve të komisionerëve për numra serikë të ndryshëm në disa fletëvotime, të cilat mund të kenë lindur nga një gabim teknik ose mund të jenë pasojë e një manipulimi të mundshëm.
“Për të shmangur çdo dyshim, procesi i numërimit do të qëndrojë i pezulluar deri në marrjen e një përgjigjeje zyrtare nga operatori ekonomik që ka shtypur fletëvotimet. Në varësi të rezultatave të hetimit, do të merren masat përkatëse”, tha Prokuroria në një deklaratë.