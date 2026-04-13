Çmimet globale të naftës rriten ndjeshëm pas njoftimit për bllokadë ndaj Iranit

Çmimet ndërkombëtare të naftës janë rritur ndjeshëm në tregjet e hershme, pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan vendosjen e një bllokade detare ndaj porteve iraniane, e cila pritet të hyjë në fuqi të hënën.
Ky veprim shënon një përshkallëzim të madh të konfliktit që nisi më 28 shkurt, kur SHBA dhe Izraeli ndërmorën veprime ushtarake kundër Iranit, duke goditur edhe stabilitetin e tregjeve globale të energjisë.
Nafta Brent crude, standardi ndërkombëtar, është rritur me rreth 7 për qind për fuçi, ndërsa WTI, standardi amerikan, është rritur me rreth 8 për qind.
Që nga fillimi i konfliktit, çmimet e naftës kanë luhatur ndjeshëm. Brent tregtohej rreth 70 dollarë për fuçi para luftës, ndërsa më pas arriti kulmin mbi 119 dollarë për fuçi.
Tregjet kishin shfaqur optimizëm të kujdesshëm të premten, kur çmimet ranë lehtë përpara bisedimeve të paqes mes SHBA-së dhe Iranit në Islamabad, Pakistan. Megjithatë, njoftimi për bllokadën i përmbysi këto pritshmëri dhe çoi në një rritje të menjëhershme të çmimeve.
Sipas CENTCOM, forcat amerikane do të fillojnë zbatimin e bllokadës ndaj të gjithë trafikut detar që hyn dhe del nga portet iraniane më 13 prill në orën 10:00 sipas kohës lindore amerikane.
Autoritetet theksuan se bllokada do të zbatohet ndaj anijeve të të gjitha shteteve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane në Gjirin Persik dhe Gjirin e Omanit.
Megjithatë, CENTCOM sqaroi se nuk do të pengohet liria e lundrimit për anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit drejt porteve jo-iraniane. /mesazhi