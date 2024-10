Do rrisim gjenerata të arta, fëmijë të dijshëm atëherë kur ne nënat do flasim më shumë për librat se sa për detergjendet e punët e shtëpisë (të cilat nuk kanë fund).

Kur të flasim e ta kemi dert se si ta ushqejmë mendjen para dertit se si dhe me çka ta mbushim stomakun.

Besoj se do rrisim fëmijë të dashur ndaj familjarëve atëherë kur në prezencë të fëmijëve të lavdërojmë familjen para se ta përqeshim ate në sytë e tyre.

Ç’të mbjellim do të korrim!

Emine Bajrami