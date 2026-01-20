Dacia mposht Ford dhe Toyota në Dakar 2026

Nasser Al-Attiyah (Dacia) arriti fitoren e tij të gjashtë në Dakar Rally 2026, duke u afruar vetëm dy fitore larg rekordit të Stephane Peterhansel.
Gara ishte jashtëzakonisht konkurruese, me 10 drejtues nga 5 prodhues të ndryshëm.
Fillimisht Ford dhe Toyota ishin konkurentët kryesorë, por gabimet dhe defektet mekanike hapën rrugën për Al-Attiyah, i cili u konsolidua si favorit.
Nani Roma (Ford) u rendit i dyti duke përfituar edhe nga ndihma e skuadrës për të përfunduar garën.
Vendin e tretë e mori Mattias Ekstrom (Ford), pas një beteje të ngushtë me Sebastien Loeb (Dacia).
Carlos Sainz Sr përfundoi i pesti, ndërsa shumë emra të tjerë, si Yazeed Al-Rajhi, dolën herët nga gara për arsye teknike.
Tani me gjashtë fitore në Dakar me katër prodhues të ndryshëm (Volkswagen, Mini, Toyota dhe Dacia), 55-vjeçari qëndron ndër më të dekoruarit në historinë e garave në terren të hapur.