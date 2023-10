DAMD e ktheu Suzuki Jimny në një G-Class të vogël

Suzuki Jimny ka një numër të madh fansash, por disa klientë ende duan që SUV i vogël të duket më i fortë. Kompania japoneze DAMD është e gatshme ta realizojë këtë dëshirë.

DAMD ka përgatitur një komplet të trupit, disa pjesë shiten në një paketë të quajtur Little G. Standard dhe të tjera me emrin Little G. Aventura dhe ofrojnë aksesorë që i japin Jimny një stil më të gatshëm për terrenet “off road”.

Përpara është një parakolp i ri i përparmë Little G. Standard, i cili shkon mirë me harqet e rrotave të. Ka edhe shkallë alumini që e bëjnë më të lehtë hyrjen dhe daljen nga Jimny.

Pak sipër është fascia e përparme e projektuar në një stil luksoz, e cila përmban komponentë të kromuar. Fenerët mbrohen nga rrjeta, ashtu si treguesit e drejtimit të vendosura në kapuç. Kofano ka një fryrje, kështu që SUV duket më i fuqishëm se kur u largua nga fabrika e Suzuki.

Së fundi, një parakolp i ri i pasmë që përputhet me harqet e zgjatura të rrotave, ka edhe dritat e pasme LED, të cilat mund të ndizen në mënyrë sekuenciale.

Formimi anësor mbron ngjyrën e trupit, veçanërisht kur hyni në montimin Solid Rack. Platforma në formë kutie ofron një sërë fiksuesish kutie dhe është i bër ëprej pllaka çeliku. Përveç kësaj, dritat e punës IPF mund të shtohen në pjesën e përparme të transportuesit për të ndriçuar më mirë shtegun ose zonën e kampit.

DAMD ka përgatitur edhe një shkallë prej tubash çeliku me detaje druri dhe ky dizajn shoqërohet me një mbrojtës gomash rezervë.

Çdo pjesë mund të blihet veçmas, dhe paketa totale duke përfshirë rrotat kushton pak më shumë se 7,000 dollarë.