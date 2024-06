Danimarkë, ministrja për Barazi bën thirrje të ndalohet Telegrami në vend

Ministrja për Barazi e Danimarkës, Trine Bramsen bëri thirrje që aplikacioni i komunikimit me origjinë ruse, Telegram, të ndalohet në vendin e saj, me arsyetimin se ndahen përmbajtje “ngacmuese” ndaj grave me origjinë nga Lindja e Mesme, transmeton Anadolu.

Në deklaratën e saj për gazetën “Berlingske”, Bramsen theksoi disa probleme të hasura në Telegram.

Ajo tha se në aplikacion shpesh përfshihen përmbajtje “ngacmuese” ndaj grave me origjinë nga Lindja e Mesme dhe shtoi se për këtë arsye Telegrami duhet të bllokohet në vend.

“Fatkeqësisht, ne kemi parë disa shembuj skandalozë në Telegram që janë veçanërisht degraduese për gratë e reja etnike dhe mund të rezultojnë që familjet e tyre t’i përjashtojnë ato ose më keq”, theksoi Bramsen.

“Nuk mendoj se mund ta shohim ndryshe kur platformat përdoren për krime dhe rrezikojnë jetën e të rinjve. Është e mundur të vendosen disa filtra kundër llojeve të tjera të përmbajtjes ilegale. Në fund të fundit kjo do të jetë çështje e gjykatave, por ne duhet të sigurojmë që ligjet e duhura të jenë në fuqi përmes legjislacionit”, tha Bramsen.

Telegram, themeluesit e të cilit janë biznesmenët rusë, vëllezërit Nikolai dhe Pavel Durov, u prezantua si alternativë për WhatsApp dhe funksionon që nga viti 2013.